Vlaggen gaan halfstok bij rouwende inwoners Moerdijk: 'Amper geslapen'
Wim Hollemans (47) woont al zijn hele leven in Moerdijk. Hij is er geboren en getogen, en woont samen met zijn dochter in het huis waar hij eerder met zijn ouders woonde. Woensdag kan hij nog niet echt bevatten wat er dinsdagavond door de gemeente werd bekendgemaakt: dat zijn dorp helemaal gaat verdwijnen en zal plaatsmaken voor uitbreiding van de industrie.
"Er is straks gewoon niets meer."
"Ik heb amper geslapen. Ik wist niet dat het zo’n impact op me zou hebben. Het is echt verdrietig," vertelt Hollemans. "Ik liep hier net met mijn hond over de haven, uit te kijken, en dacht: ik heb hier ál mijn herinneringen. En die zijn straks allemaal weg. Er is straks gewoon niets meer," treurt de 47-jarige Moerdijker.
De vader van Hollemans is 73 en woont ook in Moerdijk. Zijn moeder is twee maanden geleden overleden en ligt begraven op de katholieke begraafplaats in het dorp.
"Ik heb net een steen uitgezocht voor het graf van mijn overleden moeder. Ze was ziek. Ze wilde dat ons pa er ook bij kon liggen. Wat gaat er nu met dat graf gebeuren?" vraagt Hollemans zich af. "We hebben haar begraven. Samen hebben ze (zijn ouders, red.) ook een zoontje gehad, maar die heeft maar vijf dagen geleefd. Hij was een jaar en een maand ouder dan ik. Die ligt daar ook. Hoe kun je zo’n graf opgraven?"
Ik wil hier helemaal niet weg. Ik woon hier heerlijk."
Hollemans hangt, net als andere rouwende inwoners van Moerdijk, de vlag halfstok bij zijn huis. "Een stukje verleden wordt hier van je afgenomen. Ik ben in dit huis geboren en woon al 47 jaar in mijn ouderlijk huis. Ik heb het van mijn vader overgekocht en wil hier helemaal niet weg. Ik woon hier heerlijk. De mensen hier zijn niet boos, ze zijn gelaten. We tasten nog steeds in het duister. Hoe worden we gecompenseerd?"
Voormalig minister pleitte in 2013 al voor opheffing Moerdijk
Ed Nijpels, voormalig minister van Volkshuisvesting, was in 2013 voorzitter van een commissie die de toekomst van Moerdijk besprak. Twaalf jaar geleden werd al geadviseerd dat het dorp plaats moest maken voor industrie. "De provincie was eerst niet voor, het zou kapitalen gaan kosten. Toen de regeling er kwam, bleek dat eigenlijk helemaal niet veel mensen weggingen", zegt Nijpels.
"Ik heb toen ook gewaarschuwd: denk eraan, de ontwikkelingen gaan steeds verder. En vroeg of laat komt u als provincie en gemeente voor een keuze te staan of u nog door wilt gaan met dit dorp, maar ben dan eerlijk tegenover de inwoners. De provincie en het Rijk moeten nu een zware keuze maken en ruimhartig die bewoners tegemoet komen en zekerheid op een nieuw huis geven."
Moerdijk 2.0
Een andere optie volgens Nijpels is, dat er een compleet nieuw Moerdijk 2.0 uit de grond wordt gestampt. "De provincie kan, als ze dat willen, ruimte maken en een nieuw dorp bouwen in de buurt. Het gaat om vijfhonderd huizen. Je hebt tien jaar de tijd. Ga aan slag, samen met de bewoners, zij ondervinden de ellende."