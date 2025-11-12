Wethouder voorspelt: 'Er zijn nog tien Moerdijks nodig in Nederland'

Omdat er veel nieuwe energie opgewekt moet worden in Nederland 'zijn er nog tien Moerdijks nodig'. Dat stelde wethouder Danny Dingemans woensdagavond tijdens de tweede informatiebijeenkomst over het verdwijnen van het dorp. De wethouder zei dit nadat een inspreker zich afvroeg waarom de nieuw opgewerkte energie juist uit het gebied van Moerdijk moet komen. "We zijn allemaal de dupe hier", zei de inspreker.

Woensdagavond was er in het gemeentehuis een tweede informatiebijeenkomst over het verdwijnen van het dorp Moerdijk. Deze was bedoeld voor inwoners uit de omliggende dorpen rond Moerdijk, zoals Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek. Daar beantwoordden wethouder Danny Dingemans en burgemeester Aart-Jan Moerkerke opnieuw vragen van inwoners. "Dit blijft een richting die enorme emoties met zich meebrengt", sprak Moerkerke de zaal toe. "Hier in de zaal zijn mensen die getroffen worden door wat wij vandaag hebben gezegd."

Een aantal inwoners was dinsdagavond geschokt toen het bestuur van de gemeente Moerdijk bekend maakte dat het dorp wat hen betreft verdwijnt. Het moet plaatsmaken voor uitbreiding van een bestaand haven- en industrieterrein. De uitbreiding die nodig is, is enorm. Het haven- en industrieterrein wordt groter en er komen drie nieuwe energiestations om in de toekomst iedereen van stroom te kunnen blijven voorzien. Andere projecten, zoals hoogspanningsleidingen en een transformatorstation, moeten rond de energiestations komen. In totaal is er 450 hectare aan grond, zo'n 630 voetbalvelden, nodig voor de plannen. Volgens Dingemans kijkt het Rijk ook naar onder meer Vlissingen, Terneuzen en Amsterdam als plaatsen waar (meer) stroom aan land kan worden gebracht. Ook in Borssele, waar een kerncentrale staat, zijn volgens hem mogelijk nog meer stroomopwekkers nodig. Donderdagavond praat de gemeenteraad van Moerdijk over de plannen. 19 november neemt de raad een besluit.