Tieners krijgen taakstraffen voor zware mishandeling Ties: 'Onbegrijpelijk'
Ties is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter: "Je kunt dus zomaar iemand blind schoppen en er dan met een taakstraf vanaf komen, dat vind ik echt onbegrijpelijk." Al voelt de zaak voor hem nu wel afgesloten, hij houdt er een wrang gevoel aan over. "Ik ben zo ongeveer blind, dat gaat niet meer voorbij. Zij zijn met twee weekjes taakstraf klaar."
Hij raakte slechtziend, liep permanent hersenletsel op en heeft last van angstproblemen. Zijn leven is sinds juli 2024 niet meer hetzelfde. In die zomer zag hij een iPhone 15 Pro Max voor 900 euro op Marktplaats staan. Hij dacht een goede deal te kunnen maken maar eenmaal in Venray liep het compleet anders.
Ties werd door vijf jongens in elkaar geslagen. Waarom, is nog steeds een raadsel. “Ik heb het gevoel dat ze me gewoon voor de lol in elkaar hebben geslagen. Ik hoorde gelach toen ze me sloegen, alsof ze het leuk vonden”, vertelde hij eerder aan Omroep Brabant.
Minderjarige daders
Drie van de vijf jongens zijn later door de politie gevonden. Ze zijn alle drie minderjarig en stonden daarom eind oktober achter gesloten deuren voor de rechter in Roermond. De rechter deed deze week uitspraak in de zaak.
Een van de minderjarige daders (geboren in 2009) kreeg een taakstraf van 160 uur. Ook kreeg hij 120 dagen jeugddetentie, waarvan 102 dagen voorwaardelijk. Onder aftrek van het voorarrest betekent dit dat hij niet vast hoeft te zitten. De tiener heeft volgens de rechter laten zien dat hij een andere weg in is geslagen. Een gevangenisstraf zou dat volgens de rechter weer ongedaan maken.
Wel krijgt hij een proeftijd van twee jaar, dus mocht hij in die periode opnieuw de fout in gaan dan wordt hij alsnog vastgezet. Ook kreeg hij voorwaarden opgelegd zoals meldplicht en meewerken aan hulp.
De andere verdachte kreeg een taakstraf van 100 uur en 120 dagen jeugddetentie waarvan 116 dagen voorwaardelijk. Onder aftrek van voorarrest betekent dit dat hij geen gevangenisstraf krijgt, wel heeft hij een proeftijd van twee jaar. Daarnaast gelden voor hem ook een aantal voorwaarden, zoals het volgen van een agressieregulatie-traject, een meldplicht, zorgen voor een goede daginvulling en meewerken aan hulp die hem geboden wordt.
De daders moeten Ties een schadevergoeding betalen van ruim 8.600 euro. Vanwege gebrek aan bewijs is een derde verdachte vrijgesproken.