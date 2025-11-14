Tieners krijgen taakstraffen voor zware mishandeling Ties: 'Onbegrijpelijk'

Twee minderjarige jongens hebben taakstraffen gekregen voor het mishandelen van de 21-jarige Ties. De tieners lokten Ties, die woont in de buurt van Eindhoven, met een Marktplaats-advertentie naar een afgelegen plek in Venray in de zomer van 2024. Daar schopten ze hem vervolgens helemaal in elkaar. Ties kampt nog steeds met de gevolgen van die aanval en vindt het onbegrijpelijk dat de jongens niet zwaarder gestraft worden. "Dit zie ik niet als een straf."

Ties is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter: "Je kunt dus zomaar iemand blind schoppen en er dan met een taakstraf vanaf komen, dat vind ik echt onbegrijpelijk." Al voelt de zaak voor hem nu wel afgesloten, hij houdt er een wrang gevoel aan over. "Ik ben zo ongeveer blind, dat gaat niet meer voorbij. Zij zijn met twee weekjes taakstraf klaar." Hij raakte slechtziend, liep permanent hersenletsel op en heeft last van angstproblemen. Zijn leven is sinds juli 2024 niet meer hetzelfde. In die zomer zag hij een iPhone 15 Pro Max voor 900 euro op Marktplaats staan. Hij dacht een goede deal te kunnen maken maar eenmaal in Venray liep het compleet anders. Ties werd door vijf jongens in elkaar geslagen. Waarom, is nog steeds een raadsel. “Ik heb het gevoel dat ze me gewoon voor de lol in elkaar hebben geslagen. Ik hoorde gelach toen ze me sloegen, alsof ze het leuk vonden”, vertelde hij eerder aan Omroep Brabant.