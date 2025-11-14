Sinterklaasintocht 2025 in Brabant: een overzicht per gemeente

Aankomend weekend komt Sinterklaas aan in Texel, maar hij slaat Brabant zeker niet over! We hebben zijn Brabantse agenda voor je op een rijtje gezet.

Wie de Sint hier wil verwelkomen, heeft geluk: de weersverwachting voor Brabant oogt dit weekend een stuk gunstiger, wat het nog aantrekkelijker maakt om de Sint hier te gaan ontvangen! Benieuwd waar jij de komende tijd moet zijn om je verlanglijstje persoonlijk te overhandigen? In het onderstaande kaartje vind je de intochten per gemeente overzichtelijk bij elkaar.

Tip: houd de websites van de lokale Sinterklaas comités in de gaten voor de meest actuele tijden en routes.

Sinterklaasintocht Breda

In Breda start de intocht op zaterdag 15 november om 14.00 uur vanaf de Grote Markt. De stoet trekt daarna door het centrum en eindigt opnieuw op de Grote Markt, waar Sinterklaas om 16.00 uur op het bordes van het stadhuis het publiek zal toespreken. Sinterklaasintocht Roosendaal

In Roosendaal komt de Sint op 15 november om 13.00 uur aan in de haven. Daarna trekt hij door het centrum voor een feestelijke optocht. Sinterklaasintocht Eindhoven

Ook Eindhoven mag de Sint verwelkomen op zaterdag 15 november. Hij vertrekt om 12.45 uur vanuit DOMUSDELA richting het 18 Septemberplein. Daar worden allerlei activiteiten voor kinderen (en ouders) georganiseerd. Sinterklaasintocht Tilburg

Het oudste Sinterklaas comité van Nederland organiseert op zondag 16 november de intocht in Tilburg. Rond 12.00 uur komt de Sint samen met zijn Pieten aan in de Piushaven. Vanaf daar trekt de stoet door Tilburg richting het Willemsplein, waar de intocht eindigt.

De Sint tijdens de verlichte intocht vorig jaar in Schijndel.