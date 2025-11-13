Agenten zwaargewond na aanrijding door autodief, man (41) opgepakt

Een 41-jarige man is donderdag in het Belgische Turnhout aangehouden vanwege een aanrijding op de snelweg A2 bij Eindhoven. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats reed op 29 oktober op twee politieauto's en twee motoragenten in. De twee motoragenten raakten zwaargewond. Een van de agenten ligt nog in het ziekenhuis.

De politie kreeg op 29 oktober rond zeven uur 's avonds een melding van een gestolen auto in Geldrop. De auto draaide de A2 op en vanaf daar zetten agenten de achtervolging in. De bestuurder veroorzaakte een aanrijding waarbij hij twee politieauto's en twee politiemotoren raakte. Na het ongeluk bleef de bestuurder voortvluchtig.

De man is donderdag rond vijf uur 's middags aangehouden door een Belgisch arrestatieteam. Rechercheurs uit Nederland waren ook bij de actie aanwezig. Na zijn aanhouding is een tijdelijke verblijfplaats van de verdachte doorzocht en zijn enkele goederen in beslag genomen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de Belgische autoriteiten gevraagd de verdachte over te leveren.