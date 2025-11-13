Man zonder vaste woonplaats opgepakt voor aanrijden motoragenten

In de Belgische plaats Turnhout is donderdag een 41-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het aanrijden van politieagenten, onder wie twee motoragenten, van wie er een nog in het ziekenhuis ligt. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde op 29 oktober op de A2 bij Eindhoven. Op die dag, iets na zeven uur, achtervolgde de politie een gestolen auto. Een aanrijding volgde. Daarbij raakte de bestuurder van de gestolen auto twee politieauto's en twee politiemotoren.

De twee motoragenten raakten zwaargewond. Zo liep een van hen botbreuken en ander letsel op en moest daarvoor worden geopereerd.



Bestuurder voortvluchting

Na het ongeval bleef de bestuurder voortvluchtig. De in Turnhout aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding, waarbij behalve de twee motoren nog meer politievoertuigen betrokken waren.

Op 30 oktober meldde de politie dat de gestolen auto was gevonden in Best.



Donderdagmiddag opgepakt

Een Belgisch arrestatieteam hield de man donderdagmiddag rond vijf uur aan op de Elf Novemberlaan. Nederlandse rechercheurs waren daar ook bij betrokken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie.

Zijn tijdelijke verblijfplaats is na zijn aanhouding doorzocht en daarbij zijn 'enkele goederen' in beslag genomen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de Belgische autoriteiten gevraagd de verdachte over te leveren.