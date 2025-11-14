NAC twee wedstrijden zonder geschorste Lewis Holtby na rode kaart

Lewis Holtby mist de komende competitieduels van NAC Breda met PSV en Excelsior. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de Duitse middenvelder vrijdag uitgesloten voor drie wedstrijden, waarvan één duel voorwaardelijk.

Holtby kreeg zaterdag een rode kaart in de uitwedstrijd tegen FC Volendam (2-1) voor een overtreding op Gibson Yah. Oldrup Jensen kreeg tijdens het duel ook rood. Hij bleek bij een sliding echter eerst de bal te hebben geraakt, waardoor zijn zaak werd geseponeerd.

Tijdens de wedstrijd werden meerdere rode kaarten uitgedeeld. Zo werd trainer Carl Hoefkens in Volendam ook weggestuurd na twee gele kaarten. Hij is geschorst voor het duel met PSV.

NAC ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor Holtby. Volgens de tuchtcommissie heeft de middenvelder zich echter schuldig gemaakt aan ernstig gemeen spel.