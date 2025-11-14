Minister Hermans over Moerdijk: cruciale locatie voor economie

Moerdijk is een plek waar heel veel industrie zit die cruciaal is voor de economie. Dat zegt demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad.

Het dorp Moerdijk moet mogelijk plaats maken voor uitbreiding van industrie en energieproductie. "Er zit een haven die ongelofelijk belangrijk is, ook voor onze energieproductie." Hermans benadrukt dat het definitieve besluit over Moerdijk nog niet is genomen.

Daarover gaat ze nog overleggen met haar collega-ministers, het lokale bestuur en de inwoners. Over de bewoners zegt Hermans: "Die hebben ons ook gezegd, 'we vinden het niet leuk, maar geef ons nou duidelijkheid'. Die oproep snap ik ongelofelijk goed."

Dit zijn de plannen

Er komen drie nieuwe energiestations om iedereen in de toekomst van stroom te kunnen blijven voorzien. Ook moeten er hoogspanningsleidingen en een transformatiestation rond de energiestations komen. Voor deze plannen is 450 hectare grond nodig. Dat zijn ongeveer 630 voetbalvelden. Het is de bedoeling dat in 2028 de bouw van de energiestations start. Die moeten in 2033 klaar zijn.

De gemeenteraad maakt op 19 november een besluit over het voorstel. Op 1 december maken de provincie en het Rijk een besluit over de toekomst van Moerdijk.

