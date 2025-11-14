Fatale schietpartij Sam (24): tweede verdachte 14 dagen langer vast
De 20-jarige man uit Nijmegen werd maandag aangehouden, nadat hij op de vlucht was geslagen. Hij zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.
Een eerste verdachte werd direct na de schietpartij opgepakt. De 28-jarige man uit Nijmegen zit sinds zaterdag vast en wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Zijn voorarrest werd woensdag al met twee weken verlengd.
Zaterdagnacht schietpartij
De schietpartij vond zaterdagnacht rond kwart voor twee plaats op het Kralingseplein in Rotterdam. Sam werd daar neergeschoten in of bij haar witte Suzuki Alto.
Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed zondagmiddag aan haar verwondingen in een Rotterdams ziekenhuis. Ze zat die nacht waarschijnlijk in de auto met haar 28-jarige vriend uit Nijmegen, zeiden bekenden eerder tegen andere media.
'Helemaal kapot'
Sam was moeder van een 3-jarig zoontje. In haar woonplaats Oss werd met ongeloof gereageerd op haar overlijden. Vrienden en bekenden beschrijven Sam bij RTL Nieuws als een 'superlieve' meid, een 'hele goede' moeder en iemand met een 'hart van goud'.
Een bekende van de familie zegt dat haar ouders alles voor haar deden. "Die zijn nu helemaal kapot."