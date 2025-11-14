Fatale schietpartij Sam (24): tweede verdachte 14 dagen langer vast

Het voorarrest van de tweede verdachte die vastzit voor de dodelijke schietpartij in Rotterdam, waarbij de 24-jarige Sam uit Oss om het leven kwam, is met twee weken verlengd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De 20-jarige man uit Nijmegen werd maandag aangehouden, nadat hij op de vlucht was geslagen. Hij zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Een eerste verdachte werd direct na de schietpartij opgepakt. De 28-jarige man uit Nijmegen zit sinds zaterdag vast en wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Zijn voorarrest werd woensdag al met twee weken verlengd.