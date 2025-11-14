Gedwongen ontslagen bij Heesen Yachts: 'Geen redelijke ontslagvergoeding'

Negentig werknemers van jachtbouwer Heesen Yachts uit Oss dreigen hun baan te verliezen. Dat meldt FNV vrijdag. De vakbond hamert op een fatsoenlijke regeling voor deze medewerkers. "De werkgever stelt geen geld beschikbaar om een goed sociaal plan af te spreken voor de werknemers die gedwongen ontslag krijgen", zegt Nurettin Altundal, bestuurder van FNV Metaal en voormalig SP-raadslid in Oss.

Bij Heesen Yachts werkt zo'n duizend man, waarvan er ongeveer vijfhonderd in vaste dienst zijn. In april is de het bedrijf, dat luxe jachten maakt, overgenomen door miljardair Laurens Last uit Tilburg. Hij besloot een nieuwe koers te varen door klantgerichter en kostenefficiënter te gaan werken.

En dat betekent ook dat er koppen gaan rollen. "Die negentig mensen worden niet allemaal ontslagen. Een aantal wordt intern verplaatst maar moet bijvoorbeeld verder gaan reizen", legt Altundal uit. "Maar gedwongen ontslagen komen er ook, hoeveel is nog niet duidelijk."

Geen redelijke ontslagvergoeding

Vakbond FNV is niet te spreken over de manier waarop het Osse bedrijf hiermee omgaat. Volgens Altundal draaide Heesen Yachts in 2024 nog een recordomzet van 209 miljoen euro, maar geld voor een goede regeling wordt niet vrijgemaakt. “De werkgever houdt vast aan de wettelijke minimumvergoeding en wil geen redelijke ontslagvergoeding afspreken.”

Binnenkort is er een ledenbijeenkomst van de vakbonden FNV en CNV met de leden om de situatie met de werknemers te bespreken. “Dat ze het niet eens zijn met dit beroerde voorstel weten we al. We zullen goed luisteren naar welke vervolgstappen ze willen”, besluit FNV'er Altundal. Bij Heesen Yachts was vrijdag niemand bereikbaar om te reageren.

Rijkste Nederlanders

In april overleed Frans Heesen, oprichter van Heesen Yachts, op 78-jarige leeftijd. Het bedrijf werd in 1978 opgericht als Heesen Shipyards door Frans. In 2020 stond Frans nog in de Quote 500 met een vermogen van 165 miljoen euro. De huidige baas van het bedrijf doet niet voor hem onder want dit jaar staat ook Laurens Last in de lijst van rijkste Nederlanders. Zijn vermogen wordt geschat op 1 miljard euro.

De afgelopen decennia verkocht Heesen Yachts meer dan 200 luxe jachten. Aan de jachten hangt dan ook een flink prijskaartje. Eind maart van dit jaar heeft Rijkswaterstaat drie luxe, spiksplinternieuwe jachten van het bedrijf door een kapotte sluis bij Lith laten varen. Dat uit vrees voor een claim van Heesen Yachts.