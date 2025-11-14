Advertentie
112-nieuws: Auto vliegt spontaan in brand • Omgevallen boom blokkeert weg en fietspad
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:26
nl
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:26
Auto vliegt spontaan in brand
Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag net op tijd uit z'n auto gestapt nadat deze spontaan in brand vloog. De man reed rond 01.00 uur op de Langstraat, van Venray naar Deurne waarna zijn auto ineens begon te branden.
07:19
Omgevallen boom blokkeert weg en fietspad
Een omgevallen boom blokkeerde vrijdagnacht een kruising in Berkel-Enschot. Een voorbijganger belde de brandweer. De boom lag op de kruising Durendaelweg en Kamperfoelielaan. Ook het fietspad werd door de boom geblokkeerd.
06:58
Vrouw beschonken achter stuur, ramt automobilist in bocht
Een vrouw is vrijdagavond aangehouden nadat ze in beschonken toestand op een andere automobilist botste. Het ongeluk gebeurde aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk. De vrouw kwam vanuit de Oirschotsebaan gereden en botste in een flauwe bocht op een bestelbus.
06:38
Schietpartij in Oosterhout: twee mensen opgepakt
Aan de Desselaar in Oosterhout is zaterdagochtend rond vijf uur geschoten. De politie heeft twee mensen aangehouden nadat er schoten waren gelost, zo meldt de politie op X.
Advertentie
Advertentie