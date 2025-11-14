112-nieuws: Auto vliegt spontaan in brand • Omgevallen boom blokkeert weg en fietspad

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:26 Auto vliegt spontaan in brand Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag net op tijd uit z'n auto gestapt nadat deze spontaan in brand vloog. De man reed rond 01.00 uur op de Langstraat, van Venray naar Deurne waarna zijn auto ineens begon te branden.

07:19 Omgevallen boom blokkeert weg en fietspad Een omgevallen boom blokkeerde vrijdagnacht een kruising in Berkel-Enschot. Een voorbijganger belde de brandweer. De boom lag op de kruising Durendaelweg en Kamperfoelielaan. Ook het fietspad werd door de boom geblokkeerd.

06:58 Vrouw beschonken achter stuur, ramt automobilist in bocht Een vrouw is vrijdagavond aangehouden nadat ze in beschonken toestand op een andere automobilist botste. Het ongeluk gebeurde aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk. De vrouw kwam vanuit de Oirschotsebaan gereden en botste in een flauwe bocht op een bestelbus.