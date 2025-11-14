Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto vliegt spontaan in brand • Omgevallen boom blokkeert weg en fietspad

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:26
nl
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

07:26

Auto vliegt spontaan in brand

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag net op tijd uit z'n auto gestapt nadat deze spontaan in brand vloog. De man reed rond 01.00 uur op de Langstraat, van Venray naar Deurne waarna zijn auto ineens begon te branden.

Lees verder

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
07:19

Omgevallen boom blokkeert weg en fietspad

Een omgevallen boom blokkeerde vrijdagnacht een kruising in Berkel-Enschot. Een voorbijganger belde de brandweer. De boom lag op de kruising Durendaelweg en Kamperfoelielaan. Ook het fietspad werd door de boom geblokkeerd.

Lees verder

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
06:58

Vrouw beschonken achter stuur, ramt automobilist in bocht

Een vrouw is vrijdagavond aangehouden nadat ze in beschonken toestand op een andere automobilist botste. Het ongeluk gebeurde aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk. De vrouw kwam vanuit de Oirschotsebaan gereden en botste in een flauwe bocht op een bestelbus.

Lees verder

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
06:38

Schietpartij in Oosterhout: twee mensen opgepakt

Aan de Desselaar in Oosterhout is zaterdagochtend rond vijf uur geschoten. De politie heeft twee mensen aangehouden nadat er schoten waren gelost, zo meldt de politie op X.

Lees verder

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!