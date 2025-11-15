Coke verstopt bij reservewiel, twee mannen (19) opgepakt
De auto werd gecontroleerd tijdens een verkeerscontrole op parkeerplaats Molenheide. Het viel agenten op dat het leer rondom de versnellingspook los zat, daaronder zat een verborgen ruimte. De politie vond daar niets.
Straatwaarde versneden coke
Eenmaal bij de kofferbak bleek dat er een pakket cocaïne lag verstopt bij het reservewiel van de auto. De mannen in de auto zeiden van niets te weten. Ze zijn aangehouden voor het bezit, vervoeren en handelen in harddrugs.
Volgens de politie gaat het om een kilo cocaïne. "De straatwaarde als dit versneden is, is 100.000 euro", aldus de politie. De auto van het duo is in beslag genomen.
Grootste cokevondst in Brabant
Begin november werd in een loods in Standdaarbuiten 3300 kilo cocaïne gevonden, dat was een van de grootste vondsten van de afgelopen jaren in Brabant.
Wat is coke waard?
De waarde van drugs is altijd een schatting. Er zitten immers geen formulieren of prijsetiketten op.
Er zijn twee ‘waardes’. Als de drugs uit Latijns-Amerika binnenkomt, heeft het een groothandelswaarde. Daarmee rekenen criminelen onderling. De prijzen schommelen nogal maar ze zijn momenteel historisch laag door het groeiende aanbod van coke. Ergens tussen de 15.000 en 20.000 euro per kilo.
Op straat - dus voor de gebruikers - lijkt de prijs van een gram coke vrij stabiel op 50 euro per gram. Omgerekend naar kilo’s of tonnen kom je bij 1000 kilo dan uit op een straatwaarde van 50 miljoen euro.
Ook de verkoopplaats is bepalend en dat verklaart ook de verschillen in berekening. De politie rekent soms wat meer, tot wel 75 miljoen euro. Dat is omdat cocaïne in Engeland, Zweden of Finland vaak veel meer kost dan in Nederland.