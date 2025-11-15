Coke verstopt bij reservewiel, twee mannen (19) opgepakt

Twee mannen uit Utrecht zijn woensdagavond betrapt met een kilo cocaïne in hun auto in Oirschot. Het pakket lag verstopt in een reservewiel, meldt de politie zaterdag.

De auto werd gecontroleerd tijdens een verkeerscontrole op parkeerplaats Molenheide. Het viel agenten op dat het leer rondom de versnellingspook los zat, daaronder zat een verborgen ruimte. De politie vond daar niets.

Eenmaal bij de kofferbak bleek dat er een pakket cocaïne lag verstopt bij het reservewiel van de auto. De mannen in de auto zeiden van niets te weten. Ze zijn aangehouden voor het bezit, vervoeren en handelen in harddrugs. Volgens de politie gaat het om een kilo cocaïne. "De straatwaarde als dit versneden is, is 100.000 euro", aldus de politie. De auto van het duo is in beslag genomen. Grootste cokevondst in Brabant

Begin november werd in een loods in Standdaarbuiten 3300 kilo cocaïne gevonden, dat was een van de grootste vondsten van de afgelopen jaren in Brabant.