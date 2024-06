Gigantische cokevangst in Moerdijk is de grootste in jaren

Drie ton cocaïne, oftewel 3000 kilo. Bijna gelijk aan het gewicht van twee Tesla's of een volwassen olifant. De gigantische hoeveelheid coke die vrijdag in Moerdijk werd gevonden is daarmee geen Brabantse recordvangst, maar wel de grootste vangst in Brabant sinds 2018. Een succes voor het zeehaventeam van de politie Zeeland-West-Brabant dus, dat nu een jaar bestaat.

"Politie grijpt drugsbende: voor 60 miljoen cocaïne uit Zuid-Amerika in Wouw." Het is een krantenkop van dagblad De Stem uit september 1989. Zelfs het NOS-journaal bracht het verhaal destijds. De politie pakte enkele mensen uit de buurt op, naast drie Colombianen.

Dat soort nieuws hoor je tegenwoordig nog veel vaker. En net als 35 jaar geleden blijft het landelijk nieuws. Maar is er nu een groot verschil: het ging destijds in Wouw om 'maar' 100 kilo coke. De partijen drugs die tegenwoordig binnenstromen zijn vele malen groter.

Ideaal

Er zijn meerdere redenen dat de partijen coke steeds groter worden. Toen de Europese grenzen opengingen werd handel nog makkelijker, ook van illegale spullen. De vraag van klanten naar drugs nam daarnaast enorm toe door de stijgende welvaart.

Dat wijzen de cijfers ook uit. De doorvoer van coke groeide explosief. Dat was en is dus ook merkbaar in Brabant. Daar zijn partijen van boven een ton al lang geen uitzondering meer.

Zoals in 2015 toen 1100 kilo werd ontdekt in Raamsdonksveer. Een jaar later werd het erger. In heel 2016 werd in Brabant zeker zes ton coke onderschept. De recordvangst was 5000 kilo coke tussen de ananassen, bestemd voor een adres in Drimmelen.

Klappers

In 2017 ging het aantal kilo's over de tien ton heen, mede dankzij twee 'klappers' van 4000 kilo op de grensovergang Hazeldonk en 3800 kilo coke met bestemming Breda. Er werd ook nog 1500 kilo in Oudenbosch gevonden.

In 2018 schoten de cijfers nog verder omhoog. Meer dan 13 ton coke ging naar Brabant en werd onderschept. Twee keer ging het om vangsten in Oosterhout, in totaal goed voor 7500 kilo. Ook een vangst met bestemming Oss van 4500 kilo werd onderschept. Toen zaten de drugs tussen de Colombiaanse bananen.

Cokewasserijen

Daarna volgden minder onderscheppingen met Brabant als bestemming. Dat kwam deels omdat er al veel in havens werd tegengehouden. Ook begonnen andere criminelen, zogenaamde 'uithalers', het spul in de haven uit containers te plukken.