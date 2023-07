Zeehavenpolitie van start en meteen volgt een miljoenenvangst aan coke

Brabant en Zeeland hebben er een nieuw politieteam bij: de zeehavenpolitie. Ze zullen vooral in Moerdijk actief zijn. De agenten waren nog geen 24 uur officieel begonnen of er volgde al een megavangst.

In een zeecontainer, tussen de bananen, zat 1500 kilo cocaïne verstopt. Goed voor een straatwaarde van 110 miljoen euro. Het is de grootste vangst tot nu toe dit jaar in de haven van Vlissingen. Officieel gevonden door de douane maar de zeehavenpolitie doet het onderzoek.

Vooralsnog is het een team van 25 politiemensen, onder wie een groep rechercheurs. Een deel gaat werken in Moerdijk, de anderen focussen op de havens van Vlissingen, Borsele en Terneuzen. Het is de bedoeling dat het team groeit.

Een zeehavenpolitie was er tot nu toe alleen in Rotterdam. Het wordt betaald met extra geld uit Den Haag tegen ondermijning.

Verstekelingen

Moerdijk is blij met het nieuwe team. Drugsvangsten lijken wat aan Moerdijk voorbij te gaan. “Vorig jaar hadden we 102 inklimmers”, zegt Gijs-Jan Schüssler, havenmeester van Moerdijk. Inklimmers zijn illegalen die via schepen en zeecontainers naar Engeland proberen te gaan.

De burgemeester van Moerdijk, Aart-Jan Moerkerke, knikt. “In Zeeland is het meer die import van cocaïne. Wij zitten vooral met mensensmokkel en milieumisdrijven in Moerdijk. Ook de export van synthetische drugs is hier een probleem. Als je alleen al kijkt naar de vondsten van drugsafval, al die vaten, dan lijkt het soms wel of Moerdijk daarin een centrale plek heeft. Die drugs die ze hier maken gaat ook het land uit. Maar veel weten we nog niet daarover.”

Drones

De haven van Moerdijk ontvangt jaarlijks zo’n 2000 zeeschepen en 11.500 binnenvaartschepen. Het is de vierde zeehaven van Nederland. Port of Moerdijk zoals het officieel heet, is al lang zwaar beveiligd, met automatische poorten en tientallen camera’s, eigen brandweer, een politieboot en drones.

Nu is er dus ook een speciaal politieteam. Vier man sterk in Moerdijk. Om te beginnen. Ze worden ondersteund door rechercheurs en informatiedeskundigen. Douane zit er al volop. “Een man of dertig”, volgens de havenmeester, net als de Koninklijke Marechaussee. “We willen voor de haven van Moerdijk ook nog een speciaal eigen gemeentelijk boa-team", zegt burgemeester Moerkerke.

Coke

De uitvalsbasis van de zeehavenpolitie is het trainingscentrum van de eenheid Zeeland-West-Brabant, in de haven van Borsele. Joost Manusama, de hoogste politiebaas in Zeeland, sprak dinsdag tijdens een korte plechtigheid in Borsele van ‘grote uitdagingen'.

Volgens hem is dit team nodig omdat in de havens van Antwerpen en Gent de aanpak intensiever wordt en verplaatsing dreigt, het zogenaamde 'waterbedeffect'. Het lijkt erop dat het al zover is. In Rotterdam werd in 2022 voor het eerst in lange tijd minder coke onderschept. In Zeeland stijgen de vangsten juist. Vorige week pakte de politie negen uithalers en woensdag werd er 1500 kilo coke gevonden.

Operatie Portunus in 2020 bracht de problemen aan het licht. Corrupte medewerkers in de havens en bergen aan coke. Het onderzoek werd bekend door een fatale undercoveroperatie.

“De kracht zit hem in informatie-uitwisseling en het opwerpen van barrières. Maar ook in het verder weerbaar maken van de bedrijven in de haven en hun medewerkers”, zegt Manusama.

LEES OOK:

Zeehaven Moerdijk steeds vaker poort naar Engeland voor verstekelingen

Verstekelingen reizen steeds vaker via zeehaven Moerdijk naar Engeland