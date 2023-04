Undercoverzaak eindigt met zelfmoord agent: 9 jaar voor drugssmokkelaar

Joop M. smokkelde grote partijen cocaïne van Zuid-Amerika naar de haven van Vlissingen. Hij regelde dat gewoon met zijn cryptotelefoon vanuit zijn woonplaats Zevenbergschen Hoek. Wat hij niet wist was dat zijn buurman van de politie was en op hem loerde. De undercoveragent zou uiteindelijk zelfmoord plegen. Woensdag kreeg Joop M. negen jaar cel voor drugssmokkel.

Joop M. (47) was een tussenpersoon met aan de ene kant Zeeuwse havenmedewerkers die hem kenden onder de bijnaam Zebra en info gaven over drugstransporten en hielpen. Aan de andere kant zaten klanten en opdrachtgevers.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat M. een cruciale rol had in de drugssmokkel.

Affaire

De zaak werd overschaduwd door een gewaagde undercoveroperatie. Een agent 'Peter' werd buurman van M. en zijn gezin. Maar de agent kreeg een affaire met de vrouw van de verdachte, zag het door spanning en hoge druk niet meer zitten en pleegde zelfmoord.

Tijdens het proces bekritiseerden Joop M. en zijn advocaat de politieoperatie. Ze vonden de inzet van de undercover-buurman een ernstige schending van de privacy van de verdachte en zijn vrouw en zoon. Ze vonden het een oneerlijk proces.

'Had niet mogen gebeuren'

De rechtbank vond ook dat het politieteam is tekortgeschoten. De agent werd onvoldoende aangestuurd en begeleid. Daarmee zijn volgens de rechtbank ‘normen van fatsoen overschreden’.

Maar het politieteam kon ook niet weten dat de agent een intieme relatie met de vrouw van de verdachte zou krijgen. En ook niet dat hij een emotionele band met de zoon van de verdachte zou krijgen. "Dat had niet mogen gebeuren", zei de rechtbankvoorzitter.

De rechtbank oordeelde dat de infiltrant wel mocht worden ingezet. Zelfs toen de operatie nog doorliep nadat Joop M. al gearresteerd was. Vanwege de impact op M. en zijn gezin trok de rechtbank een jaar van de straf af. Het OM had ook al een half jaar minder geëist.

Huilen

De verdachte is een tijdje geleden al vrijgelaten uit voorarrest. Na de uitspraak mocht hij niet meer naar huis. Hij mocht nog even zijn mobieltje aan zijn vrouw geven. Ze vlogen elkaar huilend in de armen en bleven lang staan, omringd door agenten.

Centraal bewijs vormden de chatberichten die in Encrochat zijn gevonden. M. is veroordeeld voor de smokkel van:

812 kilo tussen bananen naar industrieterrein Moerdijk (oktober 2018).

100 kilo coke (december 2018).

500 kilo coke tussen bananen vanuit Vlissingen (december 2019) naar een fruitbedrijf in Neu Ulm in Duitsland.

Hij draait ook de cel in voor witwassen, vanaf 2011. M. stortte in al die jaren ruim een half miljoen euro contant op zijn rekening. Hij had ook 182.000 euro in zijn vakantiehuisje en een boot. Waar dat geld vandaan komt, is onduidelijk. M. beweert zelf dat het geld uit een massagepraktijk, keukenbouwbedrijf en bromfietshandel kwam.

Voor de smokkel van 350 kilo en nog 60 kilo coke was te weinig bewijs. Die 60 kilo drugs doken op tussen de bananen bij een distributiebedrijf in Etten Leur (januari 2019).

Negen andere veroordelingen

Joop M. werkte niet zelf in de haven van Vlissingen. Hij stuurde op afstand via zijn cryptotelefoon handlangers aan. M. had een tussenpersoon in Wouw. Die man (42) werd woensdag veroordeeld tot anderhalf jaar cel.

M. had ook telefonisch contact met een man (31) uit Vlissingen. Die stuurde informatie en foto's over ladingen bananen die aankwamen in de haven van Vlissingen. Hij kreeg drie jaar celstraf.

Acht andere Zeeuwse drugssmokkelaars, onder wie uithalers en heftruckchauffeurs, kregen straffen tussen de 8 jaar en 10 maanden. Bijna alle verdachten moesten ook meteen met de politie mee. Ze kregen kort de gelegenheid om in de rechtszaal -vaak emotioneel- afscheid te nemen van familie en vrienden. Daarna volgde vervoer naar de gevangenis om hun straf uit te zitten.