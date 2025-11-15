Sinterklaas kapoentje, dit willen jouw kinderen in hun schoentje

Zet je schoen maar klaar, Sinterklaas is weer in het land! We kennen het gevoel allemaal wel: na een nachtje slapen de trap af rennen om te kijken of de Sint langs is geweest. Wat hopen kinderen anno nu terug te vinden in hun schoen?

Sinterklaas kwam zaterdag in Eindhoven al in het begin van de middag aan. Op het 18 Septemberplein stapte hij met zijn Piet stijlvol uit een roze Cadillac. Bij de vele kinderen die hem kwamen onthalen, staat er behalve pepernoten nog veel meer op het verlanglijstje. Bobby vindt het leuk dat de Sint er is: "Want dan krijgen wij cadeautjes. Ik wil knuffels en een Barbie." Justin mikt op Pokémonkaarten en Hade maakte speciaal voor de Sint een tekening in de hoop een microfoon te krijgen. "Sinterklaas is de liefste", zegt Nina. Wat ze in haar schoen wil, zal niet iedereen op zitten te wachten. "Slijm!" Liv gaat voor knutselspullen en stickers, Liam wil liever een speelgoedauto. Zila wil graag make-up én een gitaar, maar of die in haar schoen past?

Bobby kijkt uit naar de Sint, Pieten én de cadeautjes (foto: Jan Peels).

Zila is niet de enige bij wie een groot cadeau op het verlanglijstje staat. "Soms vraag ik me af: hoe groot zijn die schoenen eigenlijk?", lacht Kees Hol, eigenaar van speelgoedzaak De Gestelse Bazar in Eindhoven. Bij hem in de winkel is LEGO nog altijd het meest populair. “De vraag naar computerspellen is een stuk minder geworden, maar gezelschapsspellen zijn weer helemaal terug." Ook educatief speelgoed is populair, zoals de tekenbordjes en elektriciteitssetjes van Kidywolf. “Die set voor kinderen vanaf zes jaar hebben we pas een week, maar we hebben ’m al twee keer moeten bijbestellen. Dit is ook weer te combineren met LEGO." Knutselspullen doen het eveneens goed, net als viltstiften.

Sinterklaas en twee Pieten in Eindhoven (foto: Jan Peels).