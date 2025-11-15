Joost Prinsen's laatste wijze woorden gepubliceerd

De allerlaatste column van de onlangs overleden Joost Prinsen is dit weekend verschenen. Zijn column staat in het weekendmagazine van het AD. Voor de column 'Joost weet het' beantwoordde de acteur, presentator en zanger de afgelopen jaren honderden lezersbrieven. Hij werd geboren in Vught en bracht zijn jeugd door in Roosendaal en Breda.

De brieven in zijn rubriek gingen over 'netelige kwesties in het persoonlijk leven', zo luidt de omschrijving. Zijn laatste column stuurde Prinsen twee weken voor zijn dood. Kwesties als 'hoe ga je om met een irritante vriendin' en 'met een partner met extreme verzameldrift'. Prinsen draaide er zijn hand niet voor om. 'Als altijd waren zijn antwoorden even wijs als vermakelijk. We wilden ze jullie niet onthouden. We missen hem', schrijft de redactie van het AD.

Deelgenoot van zijn verdriet

Hij schreef voor het AD sinds 2017, maar was op meer plekken columnist. Zo schreef hij decennialang ook elke week voor het Noordhollands Dagblad. Die krant omschrijft zijn column als 'een eiland van relativering.'

In die krant verscheen zijn laatste stuk op 14 oktober. Na het overlijden van onder anderen zijn vrouw, maakte Prinsen 'de lezer deelgenoot van zijn verdriet en het ongemak van alleen-zijn'.

Daar bleef het niet bij: 'Als hij genoeg heeft van zijn rol als eenzame weduwnaar, gebruikte hij zijn column schalks als contactadvertentie.' Met succes. Hij vond troost bij oud-presentator van het NOS Journaal, Noraly Beyer, met wie hij een relatie kreeg.