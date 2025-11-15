Buurtbewoners kijken rustig tv, totdat de grond opeens trilt: 'Harde knal'

Ze zaten vrijdagavond rustig televisie te kijken, totdat bewoners van de Smaragdstraat in Helmond opeens werden opgeschrikt door een explosie. De klap was enorm, vertellen ze een dag later. Terwijl de een niks van het incident snapt, zag de ander het wel aankomen. "Als het kan, vertrek ik hier."

Plots begon de grond onder zijn voeten te trillen, vertelt een buurman zaterdagmiddag. "In de vitrinekast vielen de fotolijstjes om. Mijn twee honden raakten zwaar overstuur. Ik ging buiten kijken en toen zag ik op de weg een fles liggen. Die leek geëxplodeerd. Bij het huis lagen de ramen eruit." Hij doelt op de woning waar vrijdagavond waarschijnlijk zwaar vuurwerk tegen het raam werd geplakt. Door de knal sprongen de ramen aan de voorkant van het huis eruit. De bewoners waren niet thuis. De buurman zegt vaker 112-programma's op tv te kijken en wist daarom wat hem te doen stond: de fles van de straat pakken. "Als bewijs. De politie heeft het meegenomen."

"Een cobra is er niks bij, zo hard was het."

Ook voor een andere buurtbewoner was het schrikken. "Het was een hele harde knal. Ik keek daarna meteen naar buiten, maar er was niks meer te zien. Naderhand kwam de politie de boel afzetten. Ik dacht niet meteen aan een explosie, eerder aan iets van vuurwerk. Dat steken ze hier wel vaker af." De andere buurman had juist meteen door dat het niet zomaar een knal was. "Een cobra is er niks bij, zo hard was het. En die plakken ze ook niet tegen je raam."

"Het is al langere tijd niet fijn in de buurt."

De bewoner van het huis waar het explosief afging, is zaterdagmiddag weer thuis. Hij wil niet uitweiden over de explosie, maar wil alleen zeggen dat hij geen idee heeft wie erachter zit. Een buurtbewoner denkt daar anders over. "Ik had het wel verwacht bij dat huis. Ik verwacht zelfs dat ze nog wel terugkomen. Ik vertrouw hem (de man die er woont, red.) niet. Als het kan, ga ik hier liever weg. Het is al langere tijd niet fijn in de buurt." Hij wil verder niet ingaan op de sfeer in de wijk.

"Je ziet het elke dag op het nieuws, en nu blijkt het ook hier te gebeuren."