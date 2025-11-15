Zeer grote brand in woonzorgcentrum, drie zwaargewonde slachtoffers

In woonzorgcentrum Leyhoeve in Tilburg is zaterdagavond brand uitgebroken. De Veiligheidsregio spreekt van een 'zeer grote brand'. Het gebouw aan de Dokter Bloemenlaan wordt ontruimd. Drie zwaargewonde slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur ontwikkelt zich vanaf de tweede verdieping. Zo'n tweehonderd mensen, waarvan een groot deel slecht ter been is, moeten geëvacueerd worden. De brandweer en BHV'ers zijn daar nu mee bezig, maar de politie heeft ook een ME-peloton opgeroepen om te helpen met de ontruiming.

De bewoners worden naar het nabijgelegen Van der Valk Hotel gebracht. Over de schade is nog niks bekend. De Veiligheidsregio adviseert buurtbewoners om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.