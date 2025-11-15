Advertentie
112-nieuws: Brand in huis, politie zet straat af • Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:27
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:27
Brand in huis, politie zet straat af
In een huis aan de Prins Hendrikstraat in Breda brak zondagochtend brand uit. De politie zette de straat aan beide zijden af zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen.
07:12
Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed
Een automobilist is zaterdagnacht met zijn auto van de weg geraakt op de A2 bij Den Bosch. De auto kwam op de de parallelbaan tot stilstand.
06:42
A58 dicht na aanrijdingen, een automobilist reed door ondanks rode kruizen
De A58 van Tilburg richting Breda is sinds kwart over vijf zaterdagnacht afgesloten na twee ernstige ongelukken vlak na elkaar bij Tilburg Reeshof. Er is een omleiding ingesteld.
06:15
Bestelbus bekogeld met steen
Een bestelbus die was geparkeerd in de Willem van Nassaulaan in Den Bosch is zaterdagavond bekogeld met een steen.
06:02
Twee mannen gewond bij steekpartij, duo aangehouden
Twee mannen zijn zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven. De steekpartij vond rond kwart voor twee 's nachts plaats.
05:54
Auto botst frontaal op boom, bestuurder gewond
Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in de Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven. Hij reed met zijn bestelbus frontaal tegen een boom naast de weg.
05:48
Gewonde man gevonden op straat, slachtoffer is gestoken
Aan de Pater Bleijsstraat in Oss is rond kwart over een zaterdagnacht een gewonde man gevonden. Hij bleek te zijn gestoken en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.
