Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Brand in huis, politie zet straat af • Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:27
nl
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

08:27

Brand in huis, politie zet straat af

In een huis aan de Prins Hendrikstraat in Breda brak zondagochtend brand uit. De politie zette de straat aan beide zijden af zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen.

Lees verder

De politie zette de Prins Hendrikstraat in Breda af vanwege de woningbrand (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De politie zette de Prins Hendrikstraat in Breda af vanwege de woningbrand (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
07:12

Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed

Een automobilist is zaterdagnacht met zijn auto van de weg geraakt op de A2 bij Den Bosch. De auto kwam op de de parallelbaan tot stilstand.

Lees verder

Foot: Instagram politie digitaal Meierij.
Foot: Instagram politie digitaal Meierij.
06:42

A58 dicht na aanrijdingen, een automobilist reed door ondanks rode kruizen

De A58 van Tilburg richting Breda is sinds kwart over vijf zaterdagnacht afgesloten na twee ernstige ongelukken vlak na elkaar bij Tilburg Reeshof. Er is een omleiding ingesteld.

Lees verder

De schade die ontstond bij de aanrijdingen op de A58 is groot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De schade die ontstond bij de aanrijdingen op de A58 is groot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
06:15

Bestelbus bekogeld met steen

Een bestelbus die was geparkeerd in de Willem van Nassaulaan in Den Bosch is zaterdagavond bekogeld met een steen.

Lees verder

Foto: Instagram wijkagent Den Bosch Graafsebuurt.
Foto: Instagram wijkagent Den Bosch Graafsebuurt.
06:02

Twee mannen gewond bij steekpartij, duo aangehouden

Twee mannen zijn zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven. De steekpartij vond rond kwart voor twee 's nachts plaats.

Lees verder

Archieffoto: Rob van den Broek
Archieffoto: Rob van den Broek
05:54

Auto botst frontaal op boom, bestuurder gewond

Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in de Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven. Hij reed met zijn bestelbus frontaal tegen een boom naast de weg.

Lees verder

Hoe de botsing in de Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Hoe de botsing in de Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
05:48

Gewonde man gevonden op straat, slachtoffer is gestoken

Aan de Pater Bleijsstraat in Oss is rond kwart over een zaterdagnacht een gewonde man gevonden. Hij bleek te zijn gestoken en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Lees verder

na de vondst vand e gewonde man werd een deel van de Pater Bleijsstraat in Oss afgezet (foto: Persbureau Heitink).
na de vondst vand e gewonde man werd een deel van de Pater Bleijsstraat in Oss afgezet (foto: Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!