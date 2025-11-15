112-nieuws: Brand in huis, politie zet straat af • Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:27 Brand in huis, politie zet straat af In een huis aan de Prins Hendrikstraat in Breda brak zondagochtend brand uit. De politie zette de straat aan beide zijden af zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Lees verder De politie zette de Prins Hendrikstraat in Breda af vanwege de woningbrand (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

07:12 Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed Een automobilist is zaterdagnacht met zijn auto van de weg geraakt op de A2 bij Den Bosch. De auto kwam op de de parallelbaan tot stilstand. Lees verder Foot: Instagram politie digitaal Meierij.

06:42 A58 dicht na aanrijdingen, een automobilist reed door ondanks rode kruizen De A58 van Tilburg richting Breda is sinds kwart over vijf zaterdagnacht afgesloten na twee ernstige ongelukken vlak na elkaar bij Tilburg Reeshof. Er is een omleiding ingesteld. Lees verder De schade die ontstond bij de aanrijdingen op de A58 is groot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

06:15 Bestelbus bekogeld met steen Een bestelbus die was geparkeerd in de Willem van Nassaulaan in Den Bosch is zaterdagavond bekogeld met een steen. Lees verder Foto: Instagram wijkagent Den Bosch Graafsebuurt.

06:02 Twee mannen gewond bij steekpartij, duo aangehouden Twee mannen zijn zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven. De steekpartij vond rond kwart voor twee 's nachts plaats. Lees verder Archieffoto: Rob van den Broek

05:54 Auto botst frontaal op boom, bestuurder gewond Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in de Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven. Hij reed met zijn bestelbus frontaal tegen een boom naast de weg. Lees verder Hoe de botsing in de Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).