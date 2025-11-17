Ruzie om 5000 euro leidt tot opgeblazen Mercedes, 20 maanden cel

Voor het opblazen van een dure Mercedes in zijn woonplaats moet Osama I. (23) uit Helmond 20 maanden de gevangenis in. Ook legde de rechtbank in Den Bosch hem maandag nog zes maanden voorwaardelijke celstraf op. I. had ruzie om geleend geld en zette zijn eis om dat geld terug te krijgen kracht bij door een auto te vernielen met een brandbom.

Dat gebeurde allemaal op 30 januari in Helmond op de Hobbemalaan. 'Volgende keer is het je huis', stond op een briefje dat bij de auto lag. Volgens het slachtoffer had hij helemaal geen 5000 euro geleend van Osama I. maar probeerde die hem af te persen.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, stonden beide partijen lijnrecht tegenover elkaar. Volgens Osama had hij die 5000 euro geleend en kreeg hij dat maar niet terug. Osama had ook niks te maken met die auto die met een cobra was opgeblazen en in brand was gevlogen, zo vertelde hij. Hij kon er dan ook niet over uit dat hij al sinds 5 februari vast zat ‘voor niks’.

Het slachtoffer en zijn moeder hadden precies het tegenovergestelde verhaal. De zoon had helemaal geen geld geleend van Osama. Die had hem juist afgeperst en eiste zomaar geld. En als dreigement had hij de auto van zijn moeder verwoest met de dreiging om volgende keer het huis in brand te steken.