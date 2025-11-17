Ruzie om 5000 euro leidt tot opgeblazen Mercedes, 20 maanden cel
Dat gebeurde allemaal op 30 januari in Helmond op de Hobbemalaan. 'Volgende keer is het je huis', stond op een briefje dat bij de auto lag. Volgens het slachtoffer had hij helemaal geen 5000 euro geleend van Osama I. maar probeerde die hem af te persen.
Tijdens de zitting, twee weken geleden, stonden beide partijen lijnrecht tegenover elkaar. Volgens Osama had hij die 5000 euro geleend en kreeg hij dat maar niet terug. Osama had ook niks te maken met die auto die met een cobra was opgeblazen en in brand was gevlogen, zo vertelde hij. Hij kon er dan ook niet over uit dat hij al sinds 5 februari vast zat ‘voor niks’.
Het slachtoffer en zijn moeder hadden precies het tegenovergestelde verhaal. De zoon had helemaal geen geld geleend van Osama. Die had hem juist afgeperst en eiste zomaar geld. En als dreigement had hij de auto van zijn moeder verwoest met de dreiging om volgende keer het huis in brand te steken.
Lastig uit te leggen voor Osama was dat zijn vingerafdrukken werden gevonden op het flesje waar de brandbare vloeistof in zat. En de gevonden dreigbrief paste precies bij de manier waarop hij het slachtoffer via berichten en video’s bedreigde.
In berichten had I. gezegd dat ‘dit nog maar een kleinigheid was’ en ‘had je maar 5K betaald, had ik niets gedaan’. ‘Ik heb schijt aan wie daar woont, al is het een baby’. Volgens Osama kwam het slachtoffer ook zelf met voorstel om in plaats van 5000 euro later 10.000 euro te betalen.
Behalve de celstraf van 26 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, mag Osama de komende vijf jaar ook geen contact meer zoeken met moeder en zoon en ook niet in de buurt van hun huis komen.
