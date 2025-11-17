Oranje wint van Litouwen (4-0) met record-aanvoerder Virgil van Dijk

Virgil van Dijk heeft zijn jubileuminterland als recordaanvoerder opgeluisterd met directe kwalificatie voor de eindronden van het wereldkampioenschap voetbal, volgend jaar zomer. De geboren Bredanaar droeg maandagavond, in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Litouwen, voor de 72e keer de aanvoerdersband als speler van het Nederlands voetbalelftal.

Van Dijk (34) stond in de Johan Cruijff Arena in de basis van het team van bondscoach Ronald Koeman. Oranje had aan één punt in het duel met Litouwen genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor de WK-finales, volgend jaar zomer in Amerika, Canada en Mexico.

Van Dijk stond voor de zeventigste keer als aanvoerder aan de aftrap. In twee interlands nam hij als invaller de band over. Dit gebeurde op 6 september 2018 als vervanger van Wesley Sneijder, thuis tegen Peru, en vorig jaar zomer in het thuisduel met Canada. Toen kwam Van Dijk in het veld voor Daley Blind.



Van Dijk, die ook bij zijn club Liverpool aanvoerder is, begon tegen Litouwen aan zijn 88e interland. In oktober 2015 debuteerde hij in het Nederlands elftal, in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan. In het voorjaar van 2018 kreeg de oud-speler van WDS '19 (Breda) voor de eerste keer de band om zijn arm voor een wedstrijd van Oranje.