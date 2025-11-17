Virgil van Dijk begint aan zijn recordinterland als aanvoerder

Virgil van Dijk draagt maandagavond, in de thuiswedstrijd tegen Litouwen, voor de 72e keer de aanvoerdersband als speler van het Nederlands voetbalelftal. De geboren Bredanaar onttroont hiermee Frank de Boer, die als speler van Ajax en Barcelona 71 maal als captain opdraafde.

Van Dijk (34) staat in de Johan Cruijff Arena in de basis van het team van bondscoach Ronald Koeman. Oranje heeft aan één punt in het duel met Litouwen genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor de eindronden van het wereldkampioenschap, volgend jaar zomer.

Van Dijk, die ook bij zijn club Liverpool aanvoerder is, staat voor de zeventigste keer als aanvoerder aan de aftrap. In twee interlands nam hij als invaller de band over. Dit gebeurde op 6 september 2018 als vervanger van Wesley Sneijder, thuis tegen Peru, en vorig jaar zomer in het thuisduel met Canada. Toen kwam Van Dijk in het veld voor Daley Blind.



Van Dijk begint tegen Litouwen aan zijn 88e interland. In oktober 2015 debuteerde hij in het Nederlands elftal, in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan. In het voorjaar van 2018 kreeg de oud-speler van WDS '19 (Breda) voor de eerste keer de band om zijn arm voor een wedstrijd van Oranje.