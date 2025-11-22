Rico Verhoeven geeft wereldtitel op, maar zijn droom niet: 'Nieuwe doelen'

Na een lastig besluit om zijn wereldtitel op te geven, kijkt Rico Verhoeven vol goede moed naar de toekomst. De 36-jarige kickbokser maakte deze week bekend dat hij na twaalf jaar zijn tijd als zwaargewichtkampioen bij Glory beëindigt. Als kleine jongen uit Halsteren droomde hij van die titel en stond hij uren achter elkaar in de sportschool te trainen. "Daar is de fundering gelegd", blikt hij nu terug.

Bij het besluit om bij kickboksorganisatie Glory te stoppen, ging hij niet over een nacht ijs. "Wat het lastig maakte, is dat ik als kind de droom had om wereldkampioen kickboksen te worden. Dat is gelukt en zelfs zo goed dat ik het twaalf jaar vol heb gehouden. Vol trots en passie. Om dat hoofdstuk af te sluiten, dat doet je wel iets. Maar het is de juiste stap", vertelt de kickbokser aan Omroep Brabant.

Hoe begon de carrière van Verhoeven?

Als jongen uit Halsteren werd hij al op jonge leeftijd verliefd op vechtsport. Zo begon hij op 7-jarige leeftijd met karate, niet veel later ging hij kickboksen. "Ik denk nog vaak terug aan de trainingen in een kleine sportschool in Tholen. Daar is de fundering gelegd voor de Rico die er nu staat. Vol discipline, focus en doorzettingsvermogen."

Met dankbaarheid kijkt de wereldkampioen terug op die tijd. "Als ik terugdenk aan hoe ik me toen voelde, was het niet altijd even gemakkelijk."

Verhoeven ging vanaf 2004 professioneel kickboksen en vocht de eerste jaren bij organisaties als K-1, It’s Showtime en Superkombat. Toen hij in 2012 debuteerde bij Glory kwam zijn echte doorbraak. Bij het zwaargewichttoernooi in dat jaar beleefde hij de wedstrijd die het meeste indruk op hem maakte.