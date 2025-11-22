Rico Verhoeven geeft wereldtitel op, maar zijn droom niet: 'Nieuwe doelen'
Na een lastig besluit om zijn wereldtitel op te geven, kijkt Rico Verhoeven vol goede moed naar de toekomst. De 36-jarige kickbokser maakte deze week bekend dat hij na twaalf jaar zijn tijd als zwaargewichtkampioen bij Glory beëindigt. Als kleine jongen uit Halsteren droomde hij van die titel en stond hij uren achter elkaar in de sportschool te trainen. "Daar is de fundering gelegd", blikt hij nu terug.
Bij het besluit om bij kickboksorganisatie Glory te stoppen, ging hij niet over een nacht ijs. "Wat het lastig maakte, is dat ik als kind de droom had om wereldkampioen kickboksen te worden. Dat is gelukt en zelfs zo goed dat ik het twaalf jaar vol heb gehouden. Vol trots en passie. Om dat hoofdstuk af te sluiten, dat doet je wel iets. Maar het is de juiste stap", vertelt de kickbokser aan Omroep Brabant.
Hoe begon de carrière van Verhoeven?
Als jongen uit Halsteren werd hij al op jonge leeftijd verliefd op vechtsport. Zo begon hij op 7-jarige leeftijd met karate, niet veel later ging hij kickboksen. "Ik denk nog vaak terug aan de trainingen in een kleine sportschool in Tholen. Daar is de fundering gelegd voor de Rico die er nu staat. Vol discipline, focus en doorzettingsvermogen."
Met dankbaarheid kijkt de wereldkampioen terug op die tijd. "Als ik terugdenk aan hoe ik me toen voelde, was het niet altijd even gemakkelijk."
Verhoeven ging vanaf 2004 professioneel kickboksen en vocht de eerste jaren bij organisaties als K-1, It’s Showtime en Superkombat. Toen hij in 2012 debuteerde bij Glory kwam zijn echte doorbraak. Bij het zwaargewichttoernooi in dat jaar beleefde hij de wedstrijd die het meeste indruk op hem maakte.
"De wedstrijd tegen Sem Schilt was echt intens. Hij zei me dat ik binnen één of twee jaar wereldkampioen zou worden en het jaar daarop werd ik inderdaad wereldkampioen. Dat was echt heel bijzonder."
De wedstrijd tegen Sem Schilt maakte de grootste indruk op Rico.
Waarom gaat hij weg bij Glory?
Volgens zijn manager Karim Erja wilde Verhoeven zijn contract bij Glory best verlengen, maar kwam er uiteindelijk geen overeenkomst en wilde hij niet langer wachten op een deal. Daarnaast viel hij over het dopingbeleid van Glory. "De slager keurt er zijn eigen vlees. Een schone sport is voor Rico een belangrijke waarde", vertelde Erja bij NOS Sport.
Toch spookte het vrijwillig opgeven van zijn wereldtitel al langer door het hoofd van de kickbokser. "Ik heb een aantal jaar geleden op papier geschreven hoe ik mezelf over vijf jaar zie. Een van die dingen was stoppen als regerend wereldkampioen kickboksen en dat heb ik gedaan. Daar ben ik ontzettend trots op." Zijn fans hoeven niet te treuren, want Verhoeven gaat op zoek naar nieuwe uitdagingen in de ring en daarbuiten.
Wat gaat hij nu doen?
Zo gaat hij gestaag verder met zijn acteercarrière. "Ik ben nu op de filmset van een Hollywoodfilm met grote sterren. Dat is niet normaal, een droom die uitkomt", zegt hij trots.
In een videogesprek met de NOS liet hij weten in gesprek te zijn met de UFC, de grootste MMA-organisatie (mixed martial arts) van de wereld. "Ik denk dat ik dit goed zou kunnen. Ik heb een hele tijd op MMA getraind en ben ook Nederlands kampioen geweest bij de amateurs en profs."
Een wedstrijd vechten in Brabant ziet de vechter wel zitten, bijvoorbeeld in het Philips Stadion. "Het lijkt me heel tof om daar een wedstrijd te doen, maar het dak van het stadion kan niet dicht. Dat maakt het een uitdaging", lacht hij.