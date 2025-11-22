Groot Dictee wordt een Brabants feestje, winnares maakt maar drie foutjes

Een sterk of zwak werkwoord, de tussen-n en de gebiedende wijs: de 27-jarige Suzanne Luiken uit Helmond heeft er geen moeite mee. Zij is zaterdag bekroond tot de grote winnaar van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal dat dit jaar in Deurne werd georganiseerd. Frank van Pamelen, schrijver en oud-stadsdichter van Tilburg, ging er bij de prominente deelnemers met de winst vandoor.

Welke Brabo's deden mee? Waar er in de spreektaal van Brabanders nog weleens een -n vergeten wordt, bleek dat bij de belangrijkste taaltest van ons land niet het geval. De Helmondse Suzanne maakte slechts drie foutjes en is daarmee de grote winnaar. Wie denkt dat een winnaar standaard een docent Nederland is, heeft het mis. De 27-jarige is arts in opleiding.

Het was een groot Brabants feestje in de bibliotheek in Deurne. Met twee winnaars uit de provincie, Frits Spits uit Eindhoven als presentator en Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel als auteur van het dictee konden deelnemers en liefhebbers niet om onze provincie heen.

Wie wel brood verdient met de Nederlandse taal is Frank van Pamelen. De schrijver, cabaretier, columnist en oud-stadsdichter van Tilburg liet andere prominente deelnemers als dialectzanger Gerard van Maasakkers en burgemeester van Deurne Greet Buter achter zich.

Zo foutloos als Suzanne was hij niet. Van Pamelen maakte in totaal vijf foutjes. Het Dictee was live te volgen in het radioprogramma De Taalstaat van radiomaker Frits Spits uit Eindhoven. Hij kondigde afgelopen september aan na meer dan een halve eeuw te stoppen met radio maken. Ook dit dictee presenteren was voor de 77-jarige Spits de laatste keer.

Wat gaat Frits Spits nu doen?

"Waar ik nu al naar uitkijk is naar het dictee van volgend jaar. Het lijkt me geweldig om dan echt mee te mogen doen. Want dat is toch wat iedereen wil die van spelling houdt", kijkt Spits vooruit. Het dictee zelf -zeven zinnen lang- ging niet over de radiomaker van de eeuw.

Taalkundige Wim Daniëls is in september al begonnen met schrijven en toen was nog niet bekend dat Spits ermee ophield. "Anders was het dictee misschien wel over Frits gegaan", zegt Daniëls. In de taaltest werd in ieder geval stilgestaan bij Deurne. Het lied 'Het Dorp' van Wim Sonneveld dat over Deurne gaat, kreeg een welverdiende plek in het dictee.