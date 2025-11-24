Winkeldieven moeten van hun moeder platenzaak terug betalen

De twee winkeldieven die zaterdag platen en een cd hebben gestolen bij Sounds Tilburg, hebben zich bij de platenzaak gemeld. Sounds Tilburg zette na de diefstal een foto online van het jonge duo en hun moeder herkende ze. "De moeder heeft gezegd dat ze de spullen moeten terugbrengen of moeten betalen. En dat hebben ze gedaan, betaald", vertelt een medewerker van Sounds Tilburg maandagmiddag.

De twee hadden een hele stapel met platen in hun hand, maar die stapel werd steeds kleiner. De medewerker sprak ze aan . En terecht, want ze hadden voor honderden euro's aan elpees en een cd in hun tas gestopt.

Het was zaterdagmiddag toen de twee tieners de platenzaak binnen liepen. De medewerker die achter de kassa stond, had ze al eens vaker gezien voordat er spullen verdwenen uit de winkel. Hij besloot ze daarom in de gaten te houden.

Ze leverden de spullen in en gingen er weer snel vandoor. Bij de winkel waren ze niet blij met de poging tot diefstal. De eigenaar van de winkel zette een foto van het duo online om duidelijk te maken dat dit niet getolereerd wordt.

Naar de politie en de winkel

De moeder van de twee dieven herkende haar kinderen. Ze nam ze zaterdag direct mee naar de politie, maar ook naar de winkel om te betalen. Het bleek niet de eerste keer te zijn dat haar kinderen iets hadden gestolen. Daarom zijn ze in de platenwinkel niet meer welkom. "En we gaan dit ook doorgeven aan de andere winkeliers hier."

Naast het jonge tweetal was er ook nog een derde winkeldief uit een ander gezin. "Daar heeft de vader vandaag van gebeld om wat af te spreken met ons. Dat moet nog gebeuren", vertelt de medewerker.

De eigenaar van de winkel heeft geen aangifte bij de politie gedaan, omdat de dieven zichzelf hebben gemeld.

Tassen controleren

In de winkel heerst ondanks deze tegemoetkoming nog wel frustratie. "We hebben de foto weggehaald, maar we waren te boos om het niet te doen", zegt de medewerker. "De jongste dief heeft zaterdag verteld dat hij gewoon door de winkel loopt en de spullen in zijn tas doet. Dus nu moeten wij voortaan alle tassen controleren, nou bedankt jongens!"