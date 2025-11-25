Dit pakketpunt is een begrip in de regio: 'Postkantoor van de toekomst'

Het is een drukte van jewelste bij het pakketpunt van Jurgen Dufornee en zijn vrouw Monique Danker in Etten-Leur. Het stel ontvangt meer dan 20.000 pakketten per maand voor klanten uit heel de regio. Samen proberen ze hun klanten met al hun problemen te helpen. ''We zijn het postkantoor van de toekomst.''

Jurgen werkte destijds als vrachtwagenchauffeur, maar moest daar door rugklachten mee stoppen. Hij wilde wel blijven werken en zag toekomst in het pakketpunt, dus besloot dat door te zetten. Dat bleek een goede zet te zijn. Het punt is zo groot geworden, dat er rijen voor de deur staan. ''Ik zet 25.000 stappen per dag'', lacht hij. Niet alleen het aantal pakketjes, maar ook de opbrengst is vervijfvoudigd.

Twee jaar geleden ontving Monique de pakketjes nog aan huis . Omdat zij veel thuis was, stond de bezorger geregeld met pakketten van heel de straat bij haar aan de deur. Daarom startte ze zelf een pakketpunt. Er werden er toen iedere maand ongeveer 4000 bezorgd, wat een leuke bijverdienste van zo'n 1000 euro opleverde.

Wat leveren pakketjes op?

“Ik hou er een flinke boterham aan over”, vertelt Jurgen terwijl hij pakketjes in het rek zet. Elk pakketje levert volgens Jurgen 15 cent tot een euro op. “Vaker vijftien cent, dan een euro”, lacht hij. Al die pakketjes zorgen ervoor dat er maandelijks bijna 5.000 euro binnenkomt. Nog niet genoeg voor een betaalde kracht naast hem.

Toch draait het Jurgen niet alleen om het geld. In het werk op het pakketpunt heeft hij sociale contacten gevonden, wat hij als vrachtwagenchauffeur miste. ''Als chauffeur kom je bij bedrijven waar de mensen geen interesse in je hebben. Je bent maar een chauffeur. Ik denk dan: vriendelijkheid kost niks. Hier ben ik altijd vriendelijk en help ik mensen waar kan.''

Die instelling zorgt voor een fijne sfeer die op heel het pakketpunt te voelen is. Mensen die chagrijnig binnenkomen, gaan met een tevreden glimlach weer weg. Jurgen en Monique doen namelijk hun best om voor iedereen een extra stapje te zetten. Zo bellen ze voor een klant met een verloren pakketje de pakketvervoerder op om het uit te zoeken. Ook zoeken ze voor klanten uit bij welke vervoerder ze het goedkoopst kunnen retourneren. ''Ik kijk niet alleen naar mijn eigen portemonnee, maar ook naar die van de mensen'', legt Jurgen uit.

Hoeveel pakketjes kan Jurgen aan?

Volgens Jurgen kent 90 procent van zijn klanten hem bij naam. Ze appen hem zelfs privé met vragen over pakketjes. Door alles wat Jurgen voor zijn klanten doet lijkt hij bijna de klantenservice van alle pakketdiensten. ''Het is niet mijn taak, maar wel het stukje extra service waardoor de mensen terug komen. Het wordt echt gewaardeerd.''

Jurgen en Monique hebben bijna alle pakketvervoerders onder hun dak. Alleen PostNL mist nog. Ze hopen dat daar ooit verandering in komt. Het is Jurgens droom om te groeien naar 50.000 pakketten per maand en alle pakketvervoerders bij elkaar te hebben. ''Ik wil dat mensen zeggen: 'Ik heb een pakket, wat moet ik er mee? Rij maar naar Jurgen, die weet het wel."