Harrie Lavreysen uitgeroepen tot wielrenner van het jaar

Harrie Lavreysen is uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. De 28-jarige renner uit Luyksgestel was in 2025 bijzonder dominant: hij veroverde maar liefst vier wereldtitels en won 25 professionele wegkoersen.

Maandagavond werd tijdens het Wielergala in Utrecht bekendgemaakt dat Lavreysen de prijs won. Hij was zelf niet aanwezig om de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst te nemen.

Lavreysen werd in 2021 ook al eens gekozen tot wielrenner van het jaar. Hij hield dit keer in de verkiezing Mathieu van der Poel en Thymen Arensman achter zich.

Vier keer goud

De Brabander beleefde een bijzonder jaar. Tijdens het WK in Chili won hij vier keer goud in vier verschillende sprintdisciplines. Hij was de eerste baanwielrenner die dat voor elkaar kreeg. Door zijn prestatie staat de teller voor zijn totaal aantal wereldkampioenschappen nu op twintig.

Vorig jaar deed hij het met drie olympische titels, drie keer Europees Kampioen en drie WK's ook al goed. Hij werd daardoor uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. "Ik heb alles bereikt wat ik wilde", zei hij destijds tegen Omroep Brabant.

Wie bepaalde winst?

De keuze voor wielrenner van het jaar wordt bepaald door de in de Club 48 verzamelde oud-renners, terwijl ook actieve renners en wielerfans (via de site WielerFlits) hun stem konden uitbrengen. Lavreysen volgt Van der Poel op, die de afgelopen twee jaar de prijs won.