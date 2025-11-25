Na vertraging door drones stapte Melih uit het vliegtuig: 'Niet uit angst'

Melih Ozcubukcu (35) uit Oss was die ene passagier die zaterdag uitstapte uit een toestel van Ryanair nadat er drones boven Eindhoven Airport waren gezien. "Ik herkende mezelf in de reconstructie die Omroep Brabant schreef over zaterdagavond, waarin stond dat één passagier aangaf het vliegtuig uit te willen. Dat gaat over mij, dacht ik. En ik wil best mijn verhaal vertellen over hoe het er die avond allemaal aan toe ging. Ik was trouwens niet de enige die uit het vliegtuig stapte."

"Volgens mij zat ik in het eerste toestel dat aan de grond moest blijven omdat de verkeerstoren drones had gesignaleerd", begint de Ossenaar zijn verhaal. "Er werd meteen door de piloot verteld dat we vertraging zouden oplopen omdat er een dronemelding was boven het vliegveld. Als er een half uur niks meer van de vliegende objecten vernomen was, mochten we weer vliegen. Iedereen wist dus dat we minimaal een half uur vertraging zouden oplopen. De sfeer in het toestel was enigszins gelaten, omdat iedereen besefte dat de piloot en stewardessen er niks aan konden doen."

"De passagiers waren niet bang voor de drones, eerder geïrriteerd."

Dat half uur werden vervolgens meer dan drie uur zonder uitzicht op een tijdstip waarop ze zouden vertrekken. "De sfeer in het toestel werd wat geïrriteerd. Ieder half uur dat we bijgepraat werden en hoorden dat we nog steeds niet konden gaan, steeg de ergernis. Er werd hardop gezucht en afkeurende geluiden gemaakt. Ik had ondertussen een afweging gemaakt. Het was voor mij niet meer de moeite waard om naar Londen te gaan, want dat was de bestemming. Ik wilde eruit."

Geen paniek, eerder ergernis bij Melih en zijn medepassagiers (foto: Melih Ozcubukcu)

Het verzoek van Melih werd besproken in de cockpit en dat werd goedgekeurd. "Ik kreeg wel te horen dat we ieder moment zouden vertrekken, of ik echt niet meer naar Londen wilde." Voor Melih was het een uitgemaakte zaak. Als hobby maakt hij filmpjes over de service en ervaringen op een luchthaven en luchtvaartmaatschappijen. "Mijn retourvlucht zou om 5 uur die nacht zijn omdat ik om negen uur weer op de zaak moest zijn. Ik had geen trek in een slapeloze nacht." Omdat de Ossenaar deze bijzondere hobby heeft, heeft hij ook foto's en filmpjes gemaakt van wat zich in en buiten het vliegtuig afspeelde. "Het was dus geen angst of paniek dat ik eruit wilde, maar puur een praktische overweging. Ik zou de sfeer later die avond ook niet omschrijven als paniekerig eerder, geïrriteerd. Passagiers beseften dat ze aansluitingen in Londen zouden missen of dat ze erg laat thuis zouden zijn.

"Ik heb tijdens die uren wachten geen drone gezien."

Melih mag het toestel verlaten en ziet dat hij niet de enige is. "Er kwam nog een expat, ik vermoed uit Indië, achter mij aan. Hij zat in hetzelfde toestel als ik. Er zijn die avond dus twee passagiers vertrokken na alle vertraging door rondvliegende drones. "Die drones heb ik overigens niet gezien, wel busjes met zwaailichten, een politiewagen en de marechaussee. Toen ik bij mijn auto stond om naar huis te rijden, stond mijn vliegtuig nog steeds aan de grond." Niet veel later zou het vertrekken, dat was rond half elf.

Het toestel stond later die avond nog steeds aan de grond (foto:Melih Ozcubukcu)

