Zo verliep de avond voor piloten en verkeersleiders na het zien van drones
‘We hebben drones gezien.’ Zaterdag rond half zeven 's avonds wordt die zin voor het eerst uitgesproken op Eindhoven Airport. Urenlange audio-opnames tussen piloten en lucht- en grondverkeersleiding geven een bijzonder kijkje achter de schermen. Zo ging het er ’s avonds op het vliegveld aan toe.
Zaterdagmiddag zijn er in de buurt van Eindhoven Airport nog geen drones te bekennen. Het is rustig en piloten hebben hun gebruikelijke contact met de luchthaven. Willen ze opstijgen of landen, dan vragen ze de luchtverkeersleider of dat kan. Contact over het bewegen van hun vliegtuig op de grond hebben ze met de grondverkeersleider.
Tot er om tien over half zeven een piloot wil opstijgen en merkt dat er een landings- of opstijgbaan gesloten is. Hij wil met zijn Ryanair-toestel naar Londen. "Wanneer gaat de baan weer open?", vraagt hij aan de grondverkeersleider.
"Ja, dat is een goede vraag", antwoordt hij. "We hebben hier wat drone-activiteiten."
Hele vliegveld dicht
Hoewel pas rond negen uur ’s avonds door demissionair Minister van Defensie Ruben Brekelmans wordt gecommuniceerd over de drones, is het vliegveld er dan al anderhalf uur mee bezig. Na de eerste melding komen steeds meer piloten op de lijn.
Om zeven uur vraagt iemand: "Ik hoor net dat het hele vliegveld dicht is. Klopt dat?"
"Ja, dat klopt meneer. We hebben wat onbekende drone-activiteiten boven en rond het vliegveld", zegt de grondverkeersleider. "We checken nu met gespecialiseerde teams de activiteiten. Als ik nieuws heb, hoor je het." Ondertussen mogen vliegtuigen die vanuit andere landen naar Eindhoven willen niet richting de luchthaven komen.
Vier drones
Om hoeveel drones het precies gaat, blijft de hele avond voor de buitenwereld onduidelijk. Rond zeven uur meldt de grondverkeersleider dat er tot dan toe vier zijn gespot. Later meldt hij er wederom vier te zien, weer iets later zijn het er drie. Of het in alle gevallen om dezelfde drones gaat, is niet duidelijk.
Het vliegveld heeft een duidelijk protocol, blijkt uit de audio-opnames. Als er minstens dertig minuten geen drones zijn gespot, dan kan het vliegveld – na overleg met de autoriteiten – weer open.
Grondpersoneel ziet drone
Dat blijkt rond acht uur nog lang niet aan de orde. "Wanneer heb je de laatste drones gezien?", vraagt een piloot. De grondverkeersleider: "Ik kijk nu naar eentje."
Daarna wordt er nog vaker over en weer gevraagd of de drones al weg zijn. Dat is niet het geval. Elke vijf, tien of vijftien minuten wordt er wel eentje gezien.
Toch is de sfeer relaxed. De piloten proberen er het beste van te maken. "Hopelijk zijn de batterijen van die drones een keertje leeg, toch?", grapt er een. Een ander is minder blij als hij hoort dat de drones er nog zijn: "Verdomme. Nou ja, oké."
Uitwijken naar Amsterdam
Voor piloten die bijna willen aankomen in Eindhoven is het afwachten. "We vliegen nu ten noorden van Lille", zegt een Transavia-bestuurder rond half negen tegen de luchtverkeersleider. "We moeten over ongeveer vijf minuten een beslissing nemen waar we heen gaan. Ik denk dus dat we maar gaan uitwijken naar Amsterdam."
Het Ryanair-toestel dat naar Londen wil, staat inmiddels al een paar uur stil op de grond. Hoe de sfeer binnen is, blijft onduidelijk, maar één passagier geeft aan uit het vliegtuig te willen. Dat mag ook, als de situatie weer veilig is. De reis naar Londen gaat voor deze persoon uiteindelijk niet door.
Weer vluchten
Rond tien uur lijkt er eindelijk goed nieuws te komen. Er is al even geen drone meer gezien en als dat zo blijft, mag het vliegveld na een inspectie van de start- en landingsbanen om half elf weer open.
"Gingen de drones vanzelf weg?", vraagt een piloot zich nog af. Daar gaat de grondverkeersleider niet al te diep op in. Maar: "Nou, we hebben hier een speciaal observatieteam en zij hadden ze al even niet meer gezien. Dus na een tijdje besloten we om gewoon weer open te gaan."
Iets na half elf komen de eerste vliegtuigen weer in beweging. "Veilige vlucht, heren", klinkt het. "Bedankt en tot snel!"
Al het contact tussen piloten en de verkeersleiding van een luchthaven is openbaar. Omroep Brabant luisterde de opnames van zaterdagavond terug. Op basis daarvan is deze reconstructie ontstaan.