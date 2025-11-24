Zo verliep de avond voor piloten en verkeersleiders na het zien van drones

‘We hebben drones gezien.’ Zaterdag rond half zeven 's avonds wordt die zin voor het eerst uitgesproken op Eindhoven Airport. Urenlange audio-opnames tussen piloten en lucht- en grondverkeersleiding geven een bijzonder kijkje achter de schermen. Zo ging het er ’s avonds op het vliegveld aan toe.

Zaterdagmiddag zijn er in de buurt van Eindhoven Airport nog geen drones te bekennen. Het is rustig en piloten hebben hun gebruikelijke contact met de luchthaven. Willen ze opstijgen of landen, dan vragen ze de luchtverkeersleider of dat kan. Contact over het bewegen van hun vliegtuig op de grond hebben ze met de grondverkeersleider.

Tot er om tien over half zeven een piloot wil opstijgen en merkt dat er een landings- of opstijgbaan gesloten is. Hij wil met zijn Ryanair-toestel naar Londen. "Wanneer gaat de baan weer open?", vraagt hij aan de grondverkeersleider.

"Ja, dat is een goede vraag", antwoordt hij. "We hebben hier wat drone-activiteiten."

Hele vliegveld dicht

Hoewel pas rond negen uur ’s avonds door demissionair Minister van Defensie Ruben Brekelmans wordt gecommuniceerd over de drones, is het vliegveld er dan al anderhalf uur mee bezig. Na de eerste melding komen steeds meer piloten op de lijn.

Om zeven uur vraagt iemand: "Ik hoor net dat het hele vliegveld dicht is. Klopt dat?"

"Ja, dat klopt meneer. We hebben wat onbekende drone-activiteiten boven en rond het vliegveld", zegt de grondverkeersleider. "We checken nu met gespecialiseerde teams de activiteiten. Als ik nieuws heb, hoor je het." Ondertussen mogen vliegtuigen die vanuit andere landen naar Eindhoven willen niet richting de luchthaven komen.