Mannen eisen geld bij woningoverval: 21-jarige man uit Nistelrode opgepakt

Een 21-jarige man uit Nistelrode is dinsdagochtend in zijn huis opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een woningoverval in Sint-Oedenrode in mei, waarbij de bewoner een pistool tegen zijn hoofd kreeg gedrukt.

Een gezin werd in mei in hun huis aan de Lieshoutseweg overvallen door twee mannen. De bewoner van het huis lag te slapen toen hij ruw wakker werd gemaakt en twee onbekende mannen in zijn slaapkamer zag staan. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd gedrukt. De inbrekers eisten geld.

Toen het slachtoffer zei geen geld te hebben en om hulp riep, kreeg hij van de daders verschillende klappen. Ze gingen er uiteindelijk vandoor. De twee kinderen van de man waren tijdens de overval ook thuis. Zij raakten niet gewond.

De 21-jarige man uit Nistelrode zit voorlopig vast. Zijn woning is doorzocht. De andere man is nog niet opgepakt. De politie gaat daarom nog door met het onderzoek.