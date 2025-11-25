Iedereen kan ze maken maar ze zijn verraderlijker dan joints: edibles

Oma Mieke (73) uit Boxtel werd letterlijk niet goed na het eten van een bonbon. Het bleek achteraf geen onschuldige snoepje, maar eentje met vermalen cannabis erin. Die bonbon was achtergelaten door gasten van een B&B waar ze schoonmaakte. Nu zijn er al jaren verraderlijk smakelijk ogende edibles te koop. Edibles zijn eetbare producten waarin cannabis is verwerkt. Het zijn tussendoortjes met een twist die niet altijd goed vallen. Als je niet weet dat je een edibles eet, is de kans extra groot dat het slecht valt omdat je niet weet wat je kunt verwachten. Daar weet oma Mieke nu alles van.

Vrijwel iedereen heeft wel eens gehoord van spacecake. Je kunt een plakje kopen in de coffeeshop en je komt het ook weleens tegen op de vrijmarkt tijdens Koningsdag. Je kunt het dus ook eenvoudig zelf maken. Gooi vermalen cannabis ergens in iets eetbaars en je hebt je eigen huisgemaakte edible.

Onbetrouwbare hoeveelheid THC

Het probleem met edibles is dat je nooit met zekerheid weet hoe hoog de werkzame stof THChet product is. Die zorgt er bijvoorbeeld voor dat je ontspant. Tegenwoordig kun je in de coffeeshop ook terecht voor een zakje gummiebeertjes, chocoladerepen, lolly's of koekjes met dat extra speciale ingrediënt. Dit mag ook gewoon verkocht worden zolang het maar met rauwe, vermalen cannabis is gemaakt en niet met cannabisolie. Die olie is te sterk. Nu lijkt een edible een gezond alternatief voor een joint. Je hoeft namelijk geen tabak te roken. Toch zit er een verraderlijke kant aan zo'n tripsnack. Je merkt de gevolgen van de THC pas later en de werking duurt ook langer dan wanneer je het rookt. Het risico dat je hierdoor een overdosis neemt, is daardoor een stuk groter. Bovendien weet je niet zeker hoeveel werkzame stof in het hapje zit.

Enkele weetjes over cannabis Er zijn meer mannelijke 10,8 procent, dan vrouwelijke gebruikers: 4,5 procent.

Verhoudingsgewijs zijn de meeste gebruikers tussen de 20 en 24 jaar.

Er zijn amper gebruikers die de 65 jaar gepasseerd zijn.

Het gebruik in Nederland ligt hoger dan het Europees gemiddelde.

In 2024 kostte een gram cannabis, ongeacht de soort, gemiddeld 11,67 euro. Bron: nationaledrugsmonitor.nl

Klachten door een overdosis zijn onder meer: paniek, hartkloppingen, verwardheid en een sterk verstoord tijdsbesef. Oma Mieke dacht zelf dat haar laatste uur had geslagen. Ze werd helemaal slap en zag voortdurend haar overleden zus. Artsen raden aan om bij ernstige klachten als stevige misselijkheid, verwardheid of bewustzijnsverlies direct 112 te bellen. Bij milde klachten is het belangrijk rustig te blijven, water te drinken en de persoon niet alleen te laten. De bonbon had ook iets moois kunnen brengen

Het had ook een hele andere ervaring voor Mieke kunnen worden, want de bedoeling van THC is dat je er ontspannen door raakt. Met wat geluk overvalt je ook een euforisch gevoel, ook wel high genoemd. Het maakt creatief, verlicht pijn en werkt ook nog eens ontstekingsremmend. Misschien had ze een halve bonbon moeten nemen.