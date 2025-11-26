112-nieuws: Auto vliegt in brand in Schaijk • Twee auto's botsen op elkaar op N69 bij Borkel

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:15 Auto vliegt in brand in Schaijk Een auto is dinsdagnacht in brand gevlogen in de straat De Biezen in Schaijk. De auto is aan de voorkant volledig uitgebrand en total loss verklaard. Er is niemand gewond geraakt. Lees verder

08:38 Twee auto's botsen op elkaar op N69 bij Borkel Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de N69 bij Borkel. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeluk. De auto's zijn wel flink beschadigd geraakt. Lees verder

08:26 Automobilist belandt op de kop tegen lantaarnpaal in sloot in Boxmeer Een automobilist is woensdagochtend op de kop in een sloot beland in de Veerstraat in Boxmeer. Een ambulance en de brandweer kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Lees verder