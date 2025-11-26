Advertentie
112-nieuws: Auto vliegt in brand in Schaijk • Twee auto's botsen op elkaar op N69 bij Borkel
Vandaag om 09:15
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
09:15
Auto vliegt in brand in Schaijk
Een auto is dinsdagnacht in brand gevlogen in de straat De Biezen in Schaijk. De auto is aan de voorkant volledig uitgebrand en total loss verklaard. Er is niemand gewond geraakt.
08:38
Twee auto's botsen op elkaar op N69 bij Borkel
Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de N69 bij Borkel. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeluk. De auto's zijn wel flink beschadigd geraakt.
08:26
Automobilist belandt op de kop tegen lantaarnpaal in sloot in Boxmeer
Een automobilist is woensdagochtend op de kop in een sloot beland in de Veerstraat in Boxmeer. Een ambulance en de brandweer kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
23:10
Auto vliegt in brand tijdens het rijden in Maren-Kessel
Een auto is dinsdagavond in brand gevlogen op de Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel. De voorkant van de auto ging in vlammen op.
Advertentie
Advertentie