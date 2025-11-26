Soldatenbeelden meer 'hufterproof' maar aan vernielingen is weinig te doen

Wie het nog eens in zijn hoofd haalt om de soldatenbeelden in de gemeente Meierijstad te stelen, moet van goede huize komen. De vier soldatenbeelden in Eerde, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel worden gevuld met beton. Daarmee hoopt de gemeente te voorkomen dat de beelden nog een keer worden gestolen.

De 3D-geprinte standbeelden waren het afgelopen jaar meerdere keren doelwit van diefstal en vandalisme. In Schijndel werd het beeld in mei en juli weggehaald en elders teruggevonden. In Veghel werd het beeld onthoofd en het geweer afgezaagd.



Verzwaarde beelden

De beelden zijn gemaakt door Dutch Deco Factory uit Erp. De gemeente Meierijstad heeft samen met de maker bekeken hoe zij de soldaten én de banken waarop ze zitten meer 'hufterproof' kunnen maken.

"Alle vier de beelden worden verzwaard", laat burgemeester Kees van Rooij weten. "Door het beton worden de beelden massiever en extra stevig. Ze worden vastgezet met heel stevige bouten."

Wordt er ook iets gedaan aan het vandalisme?

De vernielingen tegengaan is volgens Van Rooij lastig. "De maker kan dan ook geen honderd procent garantie geven dat de beelden niet meer beschadigd zullen worden."