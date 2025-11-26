Soldatenbeelden meer 'hufterproof' maar aan vernielingen is weinig te doen
Wie het nog eens in zijn hoofd haalt om de soldatenbeelden in de gemeente Meierijstad te stelen, moet van goede huize komen. De vier soldatenbeelden in Eerde, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel worden gevuld met beton. Daarmee hoopt de gemeente te voorkomen dat de beelden nog een keer worden gestolen.
De 3D-geprinte standbeelden waren het afgelopen jaar meerdere keren doelwit van diefstal en vandalisme. In Schijndel werd het beeld in mei en juli weggehaald en elders teruggevonden. In Veghel werd het beeld onthoofd en het geweer afgezaagd.
Verzwaarde beelden
De beelden zijn gemaakt door Dutch Deco Factory uit Erp. De gemeente Meierijstad heeft samen met de maker bekeken hoe zij de soldaten én de banken waarop ze zitten meer 'hufterproof' kunnen maken.
"Alle vier de beelden worden verzwaard", laat burgemeester Kees van Rooij weten. "Door het beton worden de beelden massiever en extra stevig. Ze worden vastgezet met heel stevige bouten."
Wordt er ook iets gedaan aan het vandalisme?
De vernielingen tegengaan is volgens Van Rooij lastig. "De maker kan dan ook geen honderd procent garantie geven dat de beelden niet meer beschadigd zullen worden."
Op sociale media klonk vaak de oproep om camera's te plaatsen bij de beelden. Dat vindt de burgemeester geen optie. "Naast het feit dat dit wettelijk niet toegestaan is, lost dat eventueel nieuw vandalisme niet op. De daders hoeven alleen hun gezicht te verbergen en zijn dan vaak niet meer herkenbaar."
Vernieler beeld bekend
De gemeente weet wel wie het beeld in Veghel onherstelbaar heeft vernield. "Via zijn verzekering proberen we een deel van de kosten vergoed te krijgen. Voor het overige deel draait de gemeente op."
In totaal gaan de aanpassingen en reparaties na de vernielingen ruim 17.000 euro kosten.
Inwoners positief over eerbetoon
De vier soldatenbeelden zijn een eerbetoon aan de militairen van de 101st Airborne Division, die een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van de regio in 1944. "De plaatsing van de banken is door inwoners uit Meierijstad en tot ver daarbuiten heel positief ontvangen. Ze moeten zeker behouden blijven", besluit Van Rooij.
De gemeente hoopt dat de verzwaarde beelden volgend jaar, rond het voorjaar, klaar zijn.