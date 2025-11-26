Scoutingmeisjes misbruikt door begeleider: jaar celstraf

Een 40-jarige man gaat een jaar de cel in voor het plegen van ontucht met twee jeugdige leden van een scoutinggroep in zijn woonplaats Eindhoven. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. De voormalig begeleider van Scouting Angelo Roncalli is volgens de rechter veel te ver gegaan in zijn contacten met twee kwetsbare minderjarige meisjes.

De man, Markus O., heeft het ene slachtoffer misbruikt tussen februari 2018 en februari 2019 en het andere meisje van december 2021 tot eind april 2022. Dit gebeurde enkele keer bij de Eindhovenaar thuis, maar meestal in het clubhuis van de scouting. Het Openbaar Ministerie had dit twee weken geleden, tijdens de zitting, al naar voren gebracht. Ook staat in de uitspraak dat de meisjes eronder hebben geleden; het oudste meisje heeft zelfs PTSS (posttraumatische stressstoornis) opgelopen. Zij heeft recht op een schadevergoeding van ruim 5000 euro. Er was een claim van ruim 20.000 euro neergelegd, maar die was in de ogen van de rechter onvoldoende onderbouwd. Aan het jongste meisje moet O. een schadevergoeding van ongeveer 1700 euro betalen. 'Begeleider wilde alleen helpen'

De Eindhovenaar ontkent alles: hij wilde hen juist helpen, omdat beide meisjes problemen hadden. O. besteedde veel aandacht aan hen en stuurde hen geregeld, ook 's avonds laat nog, vergaande berichten via app. Volgens hem moest daar niets achter worden gezocht, het waren meer bemoedigende gesprekken: "Ik ben een goed mens."

En de seks, waarvan hij werd beschuldigd? Dat is nooit gebeurd, zo benadrukte hij tijdens de behandeling van de zaak meermalen, ook op emotionele wijze. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren