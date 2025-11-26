Scoutingmeisjes misbruikt door begeleider: jaar celstraf
Een 40-jarige man gaat een jaar de cel in voor het plegen van ontucht met twee jeugdige leden van een scoutinggroep in zijn woonplaats Eindhoven. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. De voormalig begeleider van Scouting Angelo Roncalli is volgens de rechter veel te ver gegaan in zijn contacten met twee kwetsbare minderjarige meisjes.
De man, Markus O., heeft het ene slachtoffer misbruikt tussen februari 2018 en februari 2019 en het andere meisje van december 2021 tot eind april 2022. Dit gebeurde enkele keer bij de Eindhovenaar thuis, maar meestal in het clubhuis van de scouting. Het Openbaar Ministerie had dit twee weken geleden, tijdens de zitting, al naar voren gebracht.
Ook staat in de uitspraak dat de meisjes eronder hebben geleden; het oudste meisje heeft zelfs PTSS (posttraumatische stressstoornis) opgelopen. Zij heeft recht op een schadevergoeding van ruim 5000 euro. Er was een claim van ruim 20.000 euro neergelegd, maar die was in de ogen van de rechter onvoldoende onderbouwd. Aan het jongste meisje moet O. een schadevergoeding van ongeveer 1700 euro betalen.
'Begeleider wilde alleen helpen'
De Eindhovenaar ontkent alles: hij wilde hen juist helpen, omdat beide meisjes problemen hadden. O. besteedde veel aandacht aan hen en stuurde hen geregeld, ook 's avonds laat nog, vergaande berichten via app.
Volgens hem moest daar niets achter worden gezocht, het waren meer bemoedigende gesprekken: "Ik ben een goed mens."
En de seks, waarvan hij werd beschuldigd? Dat is nooit gebeurd, zo benadrukte hij tijdens de behandeling van de zaak meermalen, ook op emotionele wijze.
Er was twee jaar cel geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook de rechter kwam tot een totale straf van 24 maanden, waarvan de helft alleen wordt opgelegd als O. de komende twee jaar weer in de fout gaat.
Rampzalige gevolgen
O. vertelde twee weken geleden dat een gevangenisstraf voor hem rampzalige gevolgen zou hebben. Hij wil met zijn vrouw een gezin stichten en emigreren. Ook had hij graag weer aan de slag willen gaan als verpleegkundige, waarvoor hij is opgeleid.
Zijn advocate had vrijspraak bepleit. Zij noemde een aantal verklaringen onbetrouwbaar en miste voldoende bewijzen voor de ontucht. Ze hoopte dat de rechter rekening zou houden met de persoonlijke omstandigheden van haar cliënt.
Hoe reageerde de leiding van de scoutinggroep?
Nadat een van de meisjes in april 2022 haar hart had gelucht bij het bestuur van de scoutinggroep, is O. direct op non-actief gezet. "Wij betreuren het ontzettend dat dit is gebeurd binnen onze groep", laat een van de bestuursleden van Scouting Angelo Roncalli weten. "Na de melding hebben wij direct de protocollen van Scouting Nederland gevolgd. Ook hebben we contact gehad met het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. Dat heeft ons geholpen bij de vervolgstappen."
Hierbij is het niet gebleven, zo meldt het bestuurslid. "Bij Scouting Nederland doen we er alles aan om een veilige omgeving te bieden aan onze leden. We zijn met elkaar alert op grensoverschrijdend gedrag en hebben ook concrete maatregelen die ervoor moeten zorgen dat dit binnen de vereniging niet voorkomt."