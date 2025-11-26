Rechter fluit parkeigenaar terug: bewoners houden toegang en voorzieningen

De oplopende spanningen op recreatiepark Parc de Kievit in Baarle-Nassau lijken tot bedaren te komen na een stevige uitspraak van de rechter. Parkeigenaar Eric van Veggel heeft woensdag nul op het rekest gekregen in zijn poging om een groep bewoners onder druk te zetten om een nieuwe parkovereenkomst te tekenen. De rechter bepaalde dat de betreffende bewoners aangesloten moeten blijven op essentiële voorzieningen zoals riool, water en elektriciteit, en dat hun toegang tot het park niet mag worden beperkt.

Het conflict escaleerde begin november, toen zeven woningen op het park van het riool werden afgesloten en tientallen toegangspassen van bewoners werden geblokkeerd. Van Veggel zette deze ingrijpende stap nadat een deel van de bewoners had geweigerd een nieuwe overeenkomst te ondertekenen, waarin onder meer hogere parklasten waren opgenomen. Twee weken geleden spanden de bewoners een kort geding aan. Hoewel Van Veggel de maatregelen een dag voor de zitting terugdraaide, zag de rechter daarin geen reden om het conflict hiermee als opgelost te beschouwen. Rechter helder

De voorzieningen moeten volledig gegarandeerd blijven, zo besloot de rechter. Van Veggel mag dergelijke afsluitingen of blokkades ook in de toekomst niet opnieuw inzetten als pressiemiddel. Doet hij dat toch, dan riskeert hij forse dwangsommen. “Het is een uitspraak waar wij blij mee zijn”, reageert Willem Zwalve, voorzitter van de Belangenvereniging Parc de Kievit. “De bewoners zijn opgelucht dat deze bedreiging uit de lucht is. Het zorgt voor meer rust op het park. We kijken met optimisme naar de toekomst en hopen op een goed overleg over de nieuwe parkovereenkomst.”