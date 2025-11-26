Minister Brekelmans tempert verwachtingen over onderzoek naar drones

Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond werden boven vliegbasis Volkel drones waargenomen. Op vliegbasis Eindhoven gebeurde dat zaterdagavond. Op beide locaties is geprobeerd de drones uit te schakelen – iets wat niet eerder in Nederland is voorgekomen. In andere Europese landen, waaronder Denemarken, Noorwegen, België en Duitsland, worden vergelijkbare verstoringen al langer gemeld.



Kamerleden reageerden geschrokken. JA21-kamerlid Daniël van den Berg sprak van een zorgelijke ontwikkeling. D66’er Fatimazhra Belhirch wilde weten hoe de drones de beveiligde zones konden binnendringen en wat we nu precies hebben gezien het afgelopen weekend. Kati Piri (GroenLinks-PvdA) uitte kritiek op het feit dat de aanschaf van middelen om drones te bestrijden nu pas wordt versneld.



Minister Brekelmans benadrukte dat de onderzoeken naar de incidenten nog in volle gang zijn. Tegelijk temperde hij de verwachtingen: speurwerk naar eerdere drone-cases in omringende landen heeft volgens hem een niet heel duidelijk beeld opgeleverd.