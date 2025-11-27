Energiefabriek leidt tot spanning in Geertruidenberg: tweede Moerdijk?

"Niet de energieprojecten, maar wij als inwoners moeten op de eerste plaats komen.” Dat is de oproep van Ferdi van Dongen en Martijn Kneepkens uit Geertruidenberg, tijdens een slotbijeenkomst over de inrichting van het Amergebied. Daar komt een grote energiefabriek. Vanwege het verdwijnen van Moerdijk, dat onder meer plaats moet maken voor nieuwe energievoorzieningen, leidt dat tot de nodige spanning bij de inwoners van de oudste stad van Brabant.

“Als bewoners komen wij echt niet op de eerste plaats. In Moerdijk niet en zeker ook niet hier in Geertruidenberg”, zegt Ferdi over de komst van grootschalige energieprojecten in zijn stad. Samen met Martijn en twaalf andere inwoners, deelde hij zijn mening over de inrichting van het Amergebied met energiebedrijven, experts en overheden.

Wat staat er in Geertruidenberg te gebeuren?

Om energie van windparken op zee om te zetten naar stroom voor het 380 KV-hoogspanningsnet op land, is er in Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout gezocht naar een geschikte locatie voor een zogenoemd converterstation. In januari is door de ministers van Klimaat en Groene Groei en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besloten dat de energiefabriek, van zes hectare groot, in Geertruidenberg moet komen. De bouw van de energiefabriek staat gepland voor 2027. Ruim twee miljoen huishoudens kunnen dan vanaf 2031 gaan profiteren van de windenergie van zee.

Een impressie van het converterstation in Geertruidenberg (foto: TenneT)

Wat willen de inwoners van Geertruidenberg?

Door de komst van de energiefabriek, op slechts zeshonderd meter van woningen vandaan, zien de inwoners van Geertruidenberg hun leefbaarheid en woongenot aangetast worden. ‘Minimaliseer de negatieve impact, maximaliseer de leefbaarheid', luidt een van de adviezen van de werkgroep van inwoners daarom. Woensdagavond presenteerde zij haar resultaten, tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Fort Sint Gertrudis.



De werkgroep pleit voor vijf niet-onderhandelbare projecten, die direct voor natuurcompensatie, leefbaarheid en ontwikkeling van Geertruidenberg kunnen zorgen:

Het verleggen van de Amerweg, waar het bouwverkeer overheen rijdt.

Isolatie van woningen, omdat de energiefabriek 24 uur per dag een laag brommend geluid produceert.

Aanleg van natuurpark Slikpolder.

Uitbreiding van een natuurbuffer in het Amergebied.

Aanleg van groene zones rond de kern van Geertruidenberg, die bijdragen aan verminderde horizonvervuiling. Daarnaast vindt de werkgroep dat de compensatiegelden van 11,7 miljoen euro en het aanvullende bedrag van 8,6 miljoen eerst besteed moeten worden aan het gebied waar de hinder komt en niet aan andere zaken.

Wordt Geertruidenberg het tweede Moerdijk?

“We moeten de impact op inwoners op de beste manier tackelen”, vindt waarnemend burgemeester Madeleine van Toorenburg ook. Dat het verdwijnen van Moerdijk zorgt voor een benauwend gevoel bij de inwoners van Geertruidenberg, begrijpt ze goed. Geertruidenberg ligt namelijk in het energieknooppunt Powerport Moerdijk. Vanaf het haven- en industrieterrein in Moerdijk tot aan de Amercentrale in Geertruidenberg moet 700 hectare worden gevonden, om ruimte te maken voor de energietransitie en groei van bedrijvigheid. Toch is de situatie in Geertruidenberg anders dan die in Moerdijk, benadrukt Van Toorenburg. Moerdijk heeft voornamelijk te maken met de uitbreiding van het haven- en industrieterrein, in Geertruidenberg wordt de bestaande industrie omgekat voor de energietransitie. “Moerdijk weet al jaren dat het dorp opgeslokt kan worden door de industrie", zegt inwoner Ferdi. "Geertruidenberg wordt geen tweede Moerdijk, maar het Amergebied wordt wel volgebouwd met energievoorzieningen en industrie. Zaken moeten echt anders." Hij vindt dat de prioriteit bij de inwoners moet liggen.

Hoe nu verder in Geertruidenberg?

Dat is ook het uitgangspunt van de 14 inwoners, die hun mening deelden in het Amer Atelier. De wensen van deze werkgroep worden gebruikt om de Amervisie op te stellen. Daarmee moet een goede balans tussen energietransitie en leefbaarheid gevonden worden in Geertruidenberg. Naar verwachting wordt de visie in februari 2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Tot die tijd blijven Ferdi en Martijn: “We blijven ons inzetten voor de leefbaarheid, maar we willen zekerheid.”

