Schip botst op sluisdeur, boten liggen vast op Zuid-Willemsvaart

De sluis bij Schijndel is dicht door een botsing met een schip. Er liggen zeven schepen vast: zij kunnen sinds woensdagnacht niet verder varen.

Het is onduidelijk wanneer de sluis weer opengaat. Rijkswaterstaat (RWS) inspecteert de schade nog. De sluisdeuren bewegen wel weer, maar de komende uren wordt pas duidelijk of de schepen die liggen te wachten verder kunnen varen. Door de aanvaring woensdagnacht kunnen schippers voorlopig niet door de Zuid-Willemsvaart. Ze moeten omvaren via Panheel.

Het schip dat rond half een 's nachts tegen de sluisdeuren voer, is de Oeral. De schipper wil niet veel kwijt over het ongeluk. "Het was goed zicht vannacht", roept hij vanaf zijn schip. "Het gaat goed met mijn schip en met ons. Fijne avond verder", zegt hij terwijl de deur van de scheepswoning dichtslaat. Wanneer is het opgelost?

Doordat de sluisdeuren niet werken, kunnen verschillende schepen nu niet verder. Matthias Verschoor uit Hardinxveld is een van de schippers die nu noodgedwongen met zijn schip achter de sluis ligt. "Ik vertrok vanmorgen vroeg vanaf de terminal in Veghel en sinds zes uur vanochtend lig ik hier. Ze zijn hard bezig om het op te lossen, maar het duurt maar voort", zegt hij. "Ze zeggen dat ze vannacht gaan proefdraaien en dat de sluis morgen weer operatief moet zijn."

Schipper Matthias Verschoor ligt vast bij Schijndel.

Tot die tijd zit er niet anders op dan wachten. "Voor ons is dit overmacht, wij kunnen er weinig aan doen. Ik vervoer containers en moest vanavond in Rotterdam lossen, dat zit er niet in, hopelijk morgen. Anders zitten er voor jullie geen kerstpakketten of Sinterklaascadeaus in", kan Verschoor wel lachen om de situatie. Omvaren niet mogelijk?

Via een andere route naar Rotterdam gaan zit er voor Verschoor en zijn schip niet in. "Omvaren is voor ons niet mogelijk, want wij zijn te groot om via Tilburg te gaan. Onze enige weg naar buiten is via deze sluis." Tot schepen weer door de sluis kunnen varen zit er voor Verschoor en zijn collega's niets anders op dan wachten. "Ik heb mijn vrouw, kind en hond aan boord, dus ik kom de tijd wel door. Maar als het echt lang gaat duren, zal ik toch terug moeten naar de terminal in Veghel. De containers zullen toch bij de klant moeten komen."