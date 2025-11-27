Moerdijkse vishandelaar krijgt Wilders op bezoek: 'Blij met álle aandacht'

Geert Wilders (PVV) komt vrijdag op eigen verzoek naar Moerdijk om met bewoners te praten over de plannen waardoor het dorp moet verdwijnen. De plek waar hij aanschuift is het huis en familiebedrijf van vishandelaar Jaco Koman. Voor hem is de politieke aandacht welkom, maar zijn zorg blijft hetzelfde: de toekomst van zijn familiebedrijf staat op het spel: “Ik hoop dat er nog generaties na mij zullen komen.''

Wie Koman's Vishandel binnenstapt, ziet een knus winkeltje aan de kade in Moerdijk. Maar achter de toonbank gaat een gigantisch visbedrijf schuil met veel meer handel dan je op het eerste gezicht zou denken. Veel van de vis die je ziet, is niet eens bedoeld voor de winkel zelf.

"Een groot deel verkopen we aan hotels en restaurants door heel Nederland en België", vertelt Jaco. Ook handelt hij in levende vis, voornamelijk paling. "Die verkopen we door aan rokerijen in Nederland, maar ook daarbuiten."

Een familiebedrijf

Het vishandelsbedrijf zit al vijftig jaar in het haventje van Moerdijk en is volledig verweven met de familie. "Mijn opoe werkte hier al en nu mijn vader, broer, oudste twee kinderen en ik. We moeten het met z'n allen doen." De plek voelt voor Jaco en zijn gezin dan ook als onvervangbaar: "Vis is ons leven."



Dat juist zijn dorp moet verdwijnen, raakt hem diep. De omvang van het verlies is zichtbaar wanneer Jaco door de productiehallen loopt. "Ja, dit zou allemaal weg moeten", zegt hij terwijl hij langs de koelcellen en rookkast loopt. En dat zit hem dwars. "Ik ga er 's nachts mee naar bed en word er ook weer mee wakker."