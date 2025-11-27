Moerdijkse vishandelaar krijgt Wilders op bezoek: 'Blij met álle aandacht'
Geert Wilders (PVV) komt vrijdag op eigen verzoek naar Moerdijk om met bewoners te praten over de plannen waardoor het dorp moet verdwijnen. De plek waar hij aanschuift is het huis en familiebedrijf van vishandelaar Jaco Koman. Voor hem is de politieke aandacht welkom, maar zijn zorg blijft hetzelfde: de toekomst van zijn familiebedrijf staat op het spel: “Ik hoop dat er nog generaties na mij zullen komen.''
Wie Koman's Vishandel binnenstapt, ziet een knus winkeltje aan de kade in Moerdijk. Maar achter de toonbank gaat een gigantisch visbedrijf schuil met veel meer handel dan je op het eerste gezicht zou denken. Veel van de vis die je ziet, is niet eens bedoeld voor de winkel zelf.
"Een groot deel verkopen we aan hotels en restaurants door heel Nederland en België", vertelt Jaco. Ook handelt hij in levende vis, voornamelijk paling. "Die verkopen we door aan rokerijen in Nederland, maar ook daarbuiten."
Een familiebedrijf
Het vishandelsbedrijf zit al vijftig jaar in het haventje van Moerdijk en is volledig verweven met de familie. "Mijn opoe werkte hier al en nu mijn vader, broer, oudste twee kinderen en ik. We moeten het met z'n allen doen." De plek voelt voor Jaco en zijn gezin dan ook als onvervangbaar: "Vis is ons leven."
Dat juist zijn dorp moet verdwijnen, raakt hem diep. De omvang van het verlies is zichtbaar wanneer Jaco door de productiehallen loopt. "Ja, dit zou allemaal weg moeten", zegt hij terwijl hij langs de koelcellen en rookkast loopt. En dat zit hem dwars. "Ik ga er 's nachts mee naar bed en word er ook weer mee wakker."
Wat zou hij willen?
Jaco heeft zijn eigen ideeën over waar de industrie waarvoor Moerdijk moet wijken beter naartoe kan. "Ga maar ergens anders verder zoeken naar een goede locatie. Ga naar een Maasvlakte toe of maak nog een Maasvlakte", zegt hij.
Dat zou volgens hem niet alleen in het belang zijn van de inwoners van het dorp Moerdijk, maar ook voor de bewoners van omliggende dorpen. ''Die gaan hier ook last van hebben.''
Jaco blijft strijdlustig
De komst van Wilders ziet hij vooral als een kans om duidelijk te maken wat er op het spel staat. “Ik ben blij met álle aandacht. Wat er nu met dit dorpje gebeurt kan ook bij andere dorpen in Nederland gebeuren”, zegt hij.
En zolang er nog geen sloepkogel door het dorp is gegaan, blijft Jaco strijdlustig. “Zolang er nog niks is gebeurd, zullen wij ervoor blijven vechten.''
