Nieuwe radars waarschuwen voor naderende drones

Defensie heeft honderd radars gekocht die waarschuwen voor naderende drones. Met deze dronedetectie krijgt het leger meer tijd om tot actie over te gaan. "Dat heeft te maken met incidenten waarbij drones zijn gesignaleerd boven de vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport", zo laat Defensie weten.

De drones die boven vliegbases in Brabant cirkelden zorgen voor veel onrust. Het Nederlandse bedrijf Robin Radar gaat de radars maken. Het bedrijf en Defensie streven ernaar alle radars zo snel mogelijk te leveren. De eerste exemplaren worden vrijdag, na het tekenen van het contract, al geleverd.