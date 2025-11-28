Nieuwe radars waarschuwen voor naderende drones
Defensie heeft honderd radars gekocht die waarschuwen voor naderende drones. Met deze dronedetectie krijgt het leger meer tijd om tot actie over te gaan. "Dat heeft te maken met incidenten waarbij drones zijn gesignaleerd boven de vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport", zo laat Defensie weten.
De drones die boven vliegbases in Brabant cirkelden zorgen voor veel onrust. Het Nederlandse bedrijf Robin Radar gaat de radars maken. Het bedrijf en Defensie streven ernaar alle radars zo snel mogelijk te leveren. De eerste exemplaren worden vrijdag, na het tekenen van het contract, al geleverd.
Verschillende eenheden binnen Defensie kunnen de radar inzetten. De systemen, die drones kunnen onderscheiden van vogels en andere bewegende objecten, worden ook verspreid onder andere luchtmachtbases. Naar verwachting zijn alle radars volgend jaar geleverd. De bijbehorende voertuigen komen begin 2026.
Vorige week vrijdag en zaterdag werden in Volkel en Eindhoven drones gezien boven de vliegbases. Er werden middelen ingezet om de drones te verjagen.
De drone-incidenten zorgen voor groeiende ongerustheid in de Tweede Kamer. Demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman liet eerder deze week al weten dat Defensie meer gaat investeren in de bestrijding van drones.