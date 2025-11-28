Wrang nieuws in Moerdijk: meer isolatiesubsidie terwijl dorp verdwijnt

De gemeente Moerdijk heeft haar inwoners vrijdag laten weten dat er extra subsidie beschikbaar is voor huiseigenaren die hun woning isoleren. Dat terwijl het dorp Moerdijk van de kaart dreigt te verdwijnen, om plaats te maken voor meer industrie.

Dit vrolijke nieuws over extra subsidies voor huiseigenaren moet in het dorpje Moerdijk wrang overkomen. Dit dorp is door diezelfde gemeente opgeheven en moet verdwijnen om plaats te maken voor een uitdijende industrie. Bitter voor inwoners Moerdijk

De gemeente Moerdijk bestaat uit elf plaatsen waar het dorp Moerdijk er één van is. Voor inwoners van de gemeente die isolatieplannen hebben en een huis hebben met een WOZ-waarde tot en met 476.000, kan de vlag uit. Voor hen is de subsidieregeling verruimd.