Wrang nieuws in Moerdijk: meer isolatiesubsidie terwijl dorp verdwijnt
De gemeente Moerdijk heeft haar inwoners vrijdag laten weten dat er extra subsidie beschikbaar is voor huiseigenaren die hun woning isoleren. Dat terwijl het dorp Moerdijk van de kaart dreigt te verdwijnen, om plaats te maken voor meer industrie.
Dit vrolijke nieuws over extra subsidies voor huiseigenaren moet in het dorpje Moerdijk wrang overkomen. Dit dorp is door diezelfde gemeente opgeheven en moet verdwijnen om plaats te maken voor een uitdijende industrie.
Bitter voor inwoners Moerdijk
De gemeente Moerdijk bestaat uit elf plaatsen waar het dorp Moerdijk er één van is. Voor inwoners van de gemeente die isolatieplannen hebben en een huis hebben met een WOZ-waarde tot en met 476.000, kan de vlag uit. Voor hen is de subsidieregeling verruimd.
Deze verruiming geldt natuurlijk ook voor de inwoners van het dorpje Moerdijk, maar omdat de kans groot is dat alle woning binnen tien jaar verdwijnen, is zo'n extra investeringsmogelijkheid in de toekomst bitter.
Extra geld van de overheid
De beslissing om de subsidiepot te verruimen werd vorige week al genomen maar werd vrijdag actief door de gemeente naar buiten gebracht. De grootste verruiming van de subsidieregels zit vooral in de waarde van de huizen die in aanmerking komen voor extra geld van de overheid. Tot vorige week kon dat tot een waarde tot en met 321.000. Nu is die waarde met een zeer ruime ton opgetrokken naar 476.000.
Wethouder duurzaamheid Bennie Blom hoopt dat door de verruimde regeling voor isolatie meer inwoners er comfortabel bij komen te zitten.
