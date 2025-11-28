PVV-leider bezoekt viswinkel Moerdijk en pleit voor referendum

Geert Wilders wil dat er een referendum komt over het voortbestaan van Moerdijk. Dat zei hij vrijdagmorgen tijdens een bezoek aan het dorp dat plaats moet maken voor uitdijende industrie.

De voorman van de PVV liet bij aankomst weten zich met 'hand en tand' te verzetten tegen het verdwijnen van Moerdijk. Hij zei niet op de hoogte te zijn dat dit lot boven het dorp hing. Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat voormalig PVV-minister Madlener betrokken was bij de plannen over Moerdijk. Wilders in de viswinkel

Wilders is vrijdagmorgen bij de familie Koman , zij hebben al generaties een vishandel in Moerdijk. De toekomst van hun bedrijf is nu erg onzeker. Wilders spreekt in de viszaak ook leden van een belangengroep die opkomt voor de inwoners.

Wilders wil niet dat het lot voor de inwoners al vaststaat, ondanks dat de gemeente al heeft ingestemd met het verdwijnen van het dorp. "Dit is niet aan de gemeente, maar aan het Rijk en dus de Tweede Kamer." Eerst referendum

Maandag wordt inderdaad over de toekomst van Moerdijk gesproken. Daar kan Wilders inbrengen dat er eerst een referendum moet worden gehouden voordat er een definitief besluit valt. De vraag is daar een grote van de Kamerleden voor te porren. Bij zijn vertrek vrijdagmorgen liet Wilders weten dat de persoonlijke verhalen van de inwoners hem getroffen hebben. Hij moest erkennen dat hij de inwoners geen garanties kon geven dat hij het dorp Moerdijk kon behouden. Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.