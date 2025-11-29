Vrouw komt vermoedelijk door misdrijf om het leven, buurt geëmotioneerd

Een dag na de vondst van een dode vrouw (78) in de Cantecleerstraat in Eindhoven moeten sommige buurtbewoners nog steeds bijkomen van de schrik. “We zijn te emotioneel om te praten”, zegt een echtpaar in de deuropening. De politie gaat uit van een misdrijf.

De deur van het huis is verzegeld en in de straat houden agenten vanuit een politiewagen toezicht. Vrijdagmiddag werd de 78-jarige vrouw dood gevonden op de eerste etage van haar woning. De politie vermoedt dat het gaat om een misdrijf. Rozy van Steen, die in dezelfde straat woont, hoorde het nieuws via een vriendin. “Ik keek uit het raam om te zien wat er aan de hand was. In het begin deed het niet zoveel met me, tot ik naar buiten ging en het zag.” Daar trof ze politie, brandweer en ambulance die allemaal in de straat stonden. Later kwam de forensische opsporing onderzoek doen.

"De zoon zou psychotisch zijn en vaker geroepen hebben dat hij zijn moeder wilde vermoorden."

De vrouw en de man woonden al tientallen jaren in de straat en stonden bekend als vriendelijk. Zo werd de man ook wel ‘de tomatenman’ genoemd omdat hij die vaak meenam voor buurtbewoners. Verschillende buren zeggen dat de 40-jarige man die aangehouden werd de zoon is. Eerder zou hij al ruiten bij de woning vernield hebben. “De zoon zou psychotisch zijn en vaker geroepen hebben dat hij zijn moeder wilde vermoorden. Zij was daardoor angstig. Er was ook vaker politie aan de deur. Nu wordt de vrouw dood aangetroffen”, vertelt Rozy terwijl de tranen in haar ogen staan.

"Dan krijg je een onveilig gevoel."