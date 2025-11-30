112-nieuws: Man gewond bij steekpartij in Eindhoven • Auto brand uit in Den Bosch, politie denkt aan brandstichting

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:46 Man gewond bij steekpartij in Eindhoven Zaterdagnacht was er een steekpartij op de Bleekweg in Eindhoven. Een man raakte hierbij gewond aan zijn handen. Lees verder

06:36 Auto brand uit in Den Bosch, politie denkt aan brandstichting Zaterdagnacht rond half twee vloog een auto in brand op de Zesde Donk in Den Bosch. De brandweer was er snel bij en kon het vuur blussen. De politie denkt aan brandstichting. Lees verder

06:21 Auto knalt frontaal tegen boom in Rosmalen, kind en volwassenen gewond Een auto knalde zaterdagnacht rond kwart over twaalf frontaal tegen een boom op de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. In de auto zaten drie personen, waaronder een kind. Twee van hen raakten zwaargewond. Lees verder

06:14 Auto en vrachtwagen in brand in Strijbeek Aan de Strijbeekseweg in Strijbeek zijn zaterdagavond rond half twaalf een auto en een vrachtwagen in brand gevlogen. De brandweer rukte groots uit om de branden te blussen. Lees verder