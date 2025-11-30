Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Man gewond bij steekpartij in Eindhoven • Auto brand uit in Den Bosch, politie denkt aan brandstichting

Vandaag om 06:46
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:46

Man gewond bij steekpartij in Eindhoven

Zaterdagnacht was er een steekpartij op de Bleekweg in Eindhoven. Een man raakte hierbij gewond aan zijn handen.

06:36

Auto brand uit in Den Bosch, politie denkt aan brandstichting

Zaterdagnacht rond half twee vloog een auto in brand op de Zesde Donk in Den Bosch. De brandweer was er snel bij en kon het vuur blussen. De politie denkt aan brandstichting. 

06:21

Auto knalt frontaal tegen boom in Rosmalen, kind en volwassenen gewond

Een auto knalde zaterdagnacht rond kwart over twaalf frontaal tegen een boom op de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. In de auto zaten drie personen, waaronder een kind. Twee van hen raakten zwaargewond.

06:14

Auto en vrachtwagen in brand in Strijbeek

Aan de Strijbeekseweg in Strijbeek zijn zaterdagavond rond half twaalf een auto en een vrachtwagen in brand gevlogen. De brandweer rukte groots uit om de branden te blussen.

05:59

Persoon valt door grote, verlichte kerstbal in Uden en raakt gewond

Een persoon is zaterdagnacht door een grote, verlichte kerstbal gevallen op een rotonde aan de Marktstraat/Kerkstraat in Uden en raakte hierbij gewond. De persoon is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

