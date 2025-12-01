Natascha kapot na sterilisatie met omstreden spiraaltje: 'Kon niet meer'

Van een jonge, gezonde vrouw veranderde Natascha de Ruyter uit Hank in 2012 in 'een ziek, zwak vogeltje.' Volgens haar komt dat door de spiraaltjes van Essure. Ze eist samen met honderden andere vrouwen en grote zorgverzekeraars een schadevergoeding. Die eis werd maandag behandeld in de rechtbank in Utrecht.

De Ruyter en ruim 2750 andere vrouwen lieten Essure, een spiraaltje van fabrikant Bayer, in hun eileiders plaatsen. Ze deden dat omdat ze niet meer zwanger wilden worden. Het was de bedoeling dat de spiraaltjes de eileiders zouden blokkeren. In een verklaring zei De Ruyter maandag dat ze vier weken na de plaatsing van de spiraaltjes de eerste klachten kreeg. In de jaren die volgden kreeg ze last van 'zenuwpijnen, gewrichtspijnen, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, stoelgangproblemen, pijn in mijn rug, pijn in mijn bekken, zenuwschade en een ontsteking in mijn ruggenmerg.' Na verwijderen helft klachten weg

Door al die klachten kon ze zich op sommige dagen niet aankleden, omdat ze door de pijn geen kleding op haar huid kon verdragen. "Ik veranderde van iemand die hoop voor de toekomst had in iemand die met de huisarts sprak over euthanasie", vertelde ze in de rechtszaal. "Zo wilde en kon ik niet verder leven."