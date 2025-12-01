Natascha kapot na sterilisatie met omstreden spiraaltje: 'Kon niet meer'
Van een jonge, gezonde vrouw veranderde Natascha de Ruyter uit Hank in 2012 in 'een ziek, zwak vogeltje.' Volgens haar komt dat door de spiraaltjes van Essure. Ze eist samen met honderden andere vrouwen en grote zorgverzekeraars een schadevergoeding. Die eis werd maandag behandeld in de rechtbank in Utrecht.
De Ruyter en ruim 2750 andere vrouwen lieten Essure, een spiraaltje van fabrikant Bayer, in hun eileiders plaatsen. Ze deden dat omdat ze niet meer zwanger wilden worden. Het was de bedoeling dat de spiraaltjes de eileiders zouden blokkeren.
In een verklaring zei De Ruyter maandag dat ze vier weken na de plaatsing van de spiraaltjes de eerste klachten kreeg. In de jaren die volgden kreeg ze last van 'zenuwpijnen, gewrichtspijnen, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, stoelgangproblemen, pijn in mijn rug, pijn in mijn bekken, zenuwschade en een ontsteking in mijn ruggenmerg.'
Na verwijderen helft klachten weg
Door al die klachten kon ze zich op sommige dagen niet aankleden, omdat ze door de pijn geen kleding op haar huid kon verdragen. "Ik veranderde van iemand die hoop voor de toekomst had in iemand die met de huisarts sprak over euthanasie", vertelde ze in de rechtszaal. "Zo wilde en kon ik niet verder leven."
Uiteindelijk haalden artsen zowel het spiraaltje als de eileiders van De Ruyter weg. "Binnen een week was ik de helft van mijn klachten kwijt. Fysiek ben ik de oude, daar ben ik enorm dankbaar voor. Maar het is moeilijk om het vertrouwen in mijn lichaam terug te krijgen. Het is moeilijk om te accepteren dat ik zes jaar van mijn leven ben kwijtgeraakt die ik nooit terug zal krijgen."
Andere gedupeerden gevonden
Ze vond andere gedupeerde vrouwen via de Facebookgroep Essure Problemen Nederland, vertelde De Ruyter vorig jaar in EenVandaag. "Het was een feest van herkenning. Ik heb de hele avond gehuild, was helemaal kapot. Ik had zoiets van 'eindelijk'. Eindelijk iets tastbaars."
Bayer is het niet eens met de schadeclaim. "We leven mee met iedereen die klachten ervaart. Bayer betwist de ernst van de klachten niet, maar wel dat Essure de oorzaak is", stelde de advocaat van het Duitse bedrijf maandag in de rechtszaal.
Schadevergoeding tot 40.000 euro
Een verantwoordelijke van Bayer zei dat Essure veilig is 'als het goed wordt geplaatst'. Daarnaast suggereert het bedrijf dat de vrouwen misschien andere klachten hadden, zoals endometriose.
Ongeveer 30.000 mensen hebben Essure laten plaatsen. Van hen hebben ruim 4000 de implantaten laten weghalen. De eisers willen voor de meeste vrouwen een schadevergoeding van 10.000 tot 20.000 euro, en voor sommige vrouwen 40.000 euro.