Vrouwen (79 en 80) geld en sieraden kwijt door oplichters

Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan twee oplichtingszaken, waarbij in augustus twee oudere vrouwen een bankpas en pincode is ontfutseld. Daarna is er geld van hun rekeningen afgehaald. De slachtoffers komen uit Sleeuwijk en Roosendaal en zijn 79 en 80. Bij een van hen werden ook sieraden gestolen. Van de daders ontbreek elk spoor.

De Roosendaalse werd op vrijdag 8 augustus rond drie uur ’s middags gebeld door een man die zich voordeed als medewerker van de bank. Een tactiek die wel vaker wordt toegepast. Er zou een verdachte transactie plaats gaan vinden, zo werd haar op de mouw gespeld. Om dit te voorkomen had de man aan de telefoon haar bankpas en pincode nodig. Hiervoor kwam een (zo bleek later) nepagent aan de deur en de vrouw gaf aan hem haar bankpas en geld. De bankpas zou volgens de ‘agent’ geblokkeerd worden en dan zou de bankpas teruggegeven worden. Later komt ze erachter dat ze is opgelicht, maar toen was er al geld van haar rekening gepind. Met de hulp van haar zoon ontdekte ze dat er bij de Geldmaat aan de Onze Lieve Vrouwenstraat in Zegge en in de Philipslaan in Roosendaal bij een tankstation gebruik is gemaakt van haar pas.

Hoe zag de verdachte eruit?

Van de verdachte is in het opsporingsprogramma een signalement verspreid. Het gaat om een man met een lichte baard en snor. Hij had donkere kleding aan en droeg verder een donkere pet, zwarte schoenen en een zwart schoudertasje. Op 22 augustus laat een 79-jarige Sleeuwijkse zich om de tuin leiden. Ook nu is het iemand die als nepagent weet toe te slaan. Er zouden honderden euro's van haar rekening zijn gehaald. De beller zegt dat er direct iemand langskomt om te kijken wat er aan de hand is. Nog geen vijf minuten later staat er al een man voor haar deur. Hij zegt van de politie te zijn en laat op zijn telefoon een soort badge zien. De vrouw vertrouwt het niet. Ze weigert zelfs eerst nog haar pincode en bankpas af te geven. De man praat zo op haar in en de druk om mee te werken wordt zo hoog dat ze bijna moet huilen en uiteindelijk toch toegeeft. Nepagent steelt ook sieraden en contant geld

De man loopt het huis binnen en neemt niet alleen haar pas en pincode mee, maar ook gouden sieraden, ringen, horloges, een ketting en contant geld. Zelfs haar telefoon neemt hij mee. Diezelfde middag wordt met haar pas meermalen gepind. Dit gebeurt in Sleeuwijk en in Gorinchem. Dit is vastgelegd op beeld. Of dit de man is die bij de vrouw aanbelde en in haar huis zijn slag sloeg, is niet zeker. De verdachte in deze zaak is ook een man, van twintig tot 25 jaar oud. Hij droeg een wijde spijkerbroek, een donkere jas en een zonnebril.