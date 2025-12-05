A65 gaat dicht in de richting Den Bosch en Tilburg vanwege wegwerkzaamheden

Het verkeer op de snelweg A65 moet komend weekend rekening houden met afsluitingen en omleidingen. Tussen Tilburg-Noord en Oisterwijk zijn onderhoudswerkzaamheden nodig. Dit zorgt volgens Rijkswaterstaat in beide rijrichtingen voor extra reistijd. Er zijn omleidingsroutes over onder meer de A27, de A50 en de A58.

Rijkswaterstaat verwacht van het verkeer dat rekening gehouden wordt met wegwerkers en weginspecteurs . Volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet, is het dringende advies.

De A65 is vrijdag van negen uur ’s avonds tot zaterdagavond acht uur afgesloten tussen oprit 3 (Tilburg-Noord) en afrit Oisterwijk (N65 kruising met Pannenschuurlaan). Dit geldt voor het verkeer in de richting van Den Bosch.

Weggebruikers die over de A65 naar Tilburg willen, krijgen een dag later te maken met de gevolgen van die werkzaamheden. Tussen Oisterwijk (N65 kruising Kreitenmolenstraat) en afrit 3 (Tilburg-Noord) is de weg afgesloten van zaterdag negen uur ’s avonds tot zondagavond acht uur.

Wat gaat er gebeuren met de A65?

Het gaat om regulier onderhoud dat het wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben. Hieronder vallen werkzaamheden als asfalteren, het vervangen van voegovergangen, maai- en snoeiwerk, het reinigen van het asfalt en onderhoud aan de vangrail. Dit is nodig om de weggebruiker een vlotte en veilige doorstroming te bieden.