Inwoners Moerdijk boos nu ze langer moeten wachten op definitief besluit

Verdwijnt het dorp Moerdijk of toch niet? Inwoners moeten nog een half jaar in spanning afwachten welke kant het kwartje op valt. Daar zijn inwoners boos over. “Er blijft veel onzekerheid”, zegt een van hen.

Zijn wens is dat het dorp toch kan blijven bestaan. Maar een definitief antwoord hierop laat dus nog even op zich wachten. Inwoners hoopten hier nu al duidelijkheid over te krijgen. “Dan kunnen wij ook verder natuurlijk”, zegt Martin.

Spanning en onzekerheid Gaat Moerdijk uiteindelijk weg of toch niet? Dat brengt voor Martin Brusse spanning en onzekerheid met zich mee. “We zijn hier acht jaar geleden komen wonen vanuit Zwijndrecht. We wilden graag landelijk gaan wonen en dit leek ons een geschikte plek”, vertelt hij.

De gemeente Moerdijk heeft al ingestemd met het voorstel om het dorp van de kaart te vegen in ruil voor industrie. Het college van burgemeester en wethouders sprak de hoop en verwachting uit dat de provincie en het Rijk zouden volgen, maar dit blijkt nog niet het geval. Tijdens een persconferentie is maandag verteld dat hier in de zomer van 2026 meer over bekend wordt.

Hij voelt zich in de steek gelaten door de gemeente en de gemeenteraad. “We gaan naar het slachthuis, heb ik eerder al eens aangegeven. Ik vind dat de gemeente ons verkocht heeft”, zegt hij stellig. Brusse kan niet anders zeggen dat hij ‘boos’ is over de situatie.

Dat geldt ook voor Andrea Tolenaars, eigenaar van een buurtwinkel. Volgens haar delen veel dorpsgenoten die mening. “Er is en blijft veel onzekerheid. Waar gaan we naartoe en hoe gaan we het allemaal doen”, zegt ze.

Waarde huis voor 100 procent terug

Huiseigenaren in Moerdijk weten nu wel dat zij voor 100 procent van de waarde hun huis kunnen verkopen aan de gemeente. Eerder was dit 95 procent. Toch verzacht deze nieuwe regeling, die maandag bekend werd, de pijn bij Andrea niet. “Ik vind dat zeker niet voldoende. Wij gaan er dadelijk met een gestrekt been in. We hoeven er niet stinkend rijk van te worden. Maar alles, ook de emoties, moeten ze maar gaan betalen.” Ze ziet haar buurtwinkel al in rook opgaan en daarmee haar baan.

Het spookt bij de inwoners nu al door hun hoofd dat de gemeenschap straks uit elkaar valt. “Mijn hele geschiedenis is dan weg. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ben hier opgegroeid, mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Mijn vrouw woont al 25 jaar bij mij”, vertelt Dick Havelaar. “Dat ze een hele gemeenschap in één keer wegvagen, vind ik jammer. Dan denk ik ‘Waarom hier?’”

Is er nog een ander scenario mogelijk?

Wethouder van Moerdijk Danny Dingemans gaf na afloop van het overleg met de provincie en het Rijk aan liever een andere uitkomst te hebben gezien. Zijn voorkeur is nog steeds de optie om het dorp Moerdijk te laten verdwijnen, zei hij.

In theorie kan er ook nog voor een ander scenario worden gekozen, namelijk om ten zuidoosten van het huidige haven- en industriegebied uit te breiden.

