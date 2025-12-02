Studio Omroep Brabant overspoeld door schoenen, ook Femke (2) komt langs

Een noodradio of kaartjes voor de Efteling, het kan bij Omroep Brabant allemaal in je schoen belanden. Want iedereen die dinsdag zijn schoen komt zetten bij de radiostudio in Son krijgt iets in zijn schoen. “Ik doe het voor mijn oma, die is groot fan”, vertelt Leonie die dinsdagochtend met een tas vol schoenen binnenwandelt.

Voor oma en de rest van de familie In alle vroegte komt de 2-jarige Guus uit Best deze dinsdag zijn schoen zetten. “Speciaal voor Sint Jordy en Piet Mark”, zegt moeder Christel verwijzend naar de radiopresentatoren van Omroep Brabant. “We hoorden van de actie en zijn vóór we naar ons werk moesten hiernaartoe gekomen. Kaartjes voor de Efteling zouden toch mooi zijn.”

Tot deze dinsdagavond zeven uur mag iedereen gratis zijn schoen komen zetten, om deze een dag later gevuld weer op te halen. Iedereen krijgt een cadeautje : van paspoorthoesjes tot noodradio’s en van bluetoothspeakers tot kaartjes voor de Winter Efteling en het Kerst Circus Eindhoven.

Leonie op haar beurt komt met een tas vol schoenen binnenwanden: ”Ongeveer van de hele familie én speciaal van oma, want oma is heel groot fan van Omroep Brabant. ‘Wil je alsjeblieft gaan’, was haar vraag." Wat ze in haar schoen hoopt terug te vinden? “Ik laat me verrassen", zegt Leonie. "Maar de grootste wens voor oma is een kijkje bij Omroep Brabant."

Het schoentje zetten is voor alle leeftijden, zo blijkt dinsdagochtend. De 22-jarige Noah uit Best komt zijn schoen brengen in de hoop deze winter naar het Sprookjesbos te kunnen. De 66-jarige Kees uit Den Bosch heeft naar eigen zeggen ‘tijd zat’ en vindt de actie ‘leuk en gezellig’: “Vorig jaar had ik pepernoten en een luchtverfrisser voor de auto.”

Even zingen voor Sinterklaas

De 2-jarige Femke komt met een tekening in haar schoen bij Omroep Brabant binnenwandelen, een tekening speciaal voor Sinterklaas. En het blijft niet bij tekeningen, er zijn ook cadeautjes voor de dj’s van Omroep Brabant: van een zelfgemaakt geurtje tot biertjes.

“Hier zijn de schoenen van onszelf en van onze zoon en schoondochter”, roept een stel terwijl ze binnenkomen. “Meer schoenen, dus meer kans. Ik hoop op een vakantie naar Hawaï”, grapt de man. “Nee, al zit er niks in, ik vind het gewoon leuk. Vorig jaar heb ik mijn schoen ook gezet en toen zat er een Brabander stressbal in. Die gebruiken we nog steeds.” Terwijl ze afscheid nemen van hun schoenen zingt het stel nog even een welgemeend 'Sinterklaasje, bonne bonne bonne'.

Rond twaalf uur zijn er al meer dan 120 schoenen, laarzen, slippers en klompen gezet bij de studio van Omroep Brabant. En daarnaast rijdt er ook een vrachtwagentje met Pieten door de provincie om schoenen op te halen van iedereen die net even wat verder van de studio in Son woont (voor het schema, zie het kader hieronder).